Ausztriában is szigorítanak: éjszakai kijárási tilalom, elvitelesre állítják át az éttermeket, bezárnak a középiskolák

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az Orbán Viktor által annyit emlegetett osztrák kísérleti laborban is úgy döntöttek, hogy radikális lépéseket tesznek a járvány megfékezése érdekében. Sebastian Kurz kancellár jelentette be, hogy kedd éjféltől újabb intézkedések lépnek életbe. Ezzel igyekeznek megakadályozni, hogy az egészségügyet térdre kényszerítse a járvány.

Este 8-tól reggel 6-ig kijárási tilalom lesz, csak kevés kivételt engednek. Minden rendezvényt betiltanak, a kerti és garázsbulikat is. A bárok, kávézók, éttermek nem fogadhatnak vendégeket, elvitelre kell átállniuk, a színházak is bezárnak. Az óvodák, általános iskolák nem zárnak be, de a középiskolák és a felsőoktatás távoktatásra áll át.

Az osztrák és a magyar adatokat összehasonlítva az látszik, hogy a statisztikák alapján ott ugyan magasabb a napi új fertőzöttek száma, de ez megtévesztő.

Illúzió lenne abban ringatni magunkat, hogy nálunk jobb a helyzet. Ausztriában ugyanis sokkal több tesztet végeznek.

Ráadásul az igazán fontos mutatókban sokkal jobban állnak, mint mi. (Orbán Viktor pénteken azt mondta, hogy Ausztriában nálunk is magasabb is a tartalék kórházi ágyak száma.)

Ausztriában feleannyi koronás van kórházban, mint nálunk, de Kurz már most szigorít annak érdekében, hogy megóvja a túlterheltségtől az egészségügyet.

Ami pedig Orbán Viktor szerint a legfontosabb mutató, a haláleseteké. Ebben sokkal jobb az osztrákok mutatója a második hullámban, mint nálunk. Nálunk két hete volt nálunk annyi napi áldozat, mint most Ausztriában. Ők már most megfognák a járvány további terjedését.

Nálunk nem zárnak az éttermek, csak maszkot kell hordaniuk a vendégeknek, kijárási tilalomról nincs szó, és a jelek szerint a középiskolák is újranyitnak az őszi szünet után.