Élve emeltek ki a romok alól egy hároméves kislányt Törökországban

Hatvanöt órával a pusztító erejű földrengés után sikeresen mentettek ki egy hároméves kislányt Izmirben a törmelék alól - erről a török állami hírügynökség számolt be.

Az Elif nevű kislány 106. ember, akit a romok alatt találtak a rengés óta. Megsérült, kórházba vitték.

Korábban a kislány anyját és testvéreit is megtalálták. Fotó: STRINGER/Anadolu Agency via AFP

Korábban, nagyjából 23 órával a földrengés után a kislány anyját és tízéves ikertestvéreit is megtalálták. Harmadik testvére azonban életét vesztette.

Törökország a világ szeizmikusan egyik legaktívabb zónája.

Pénteken a Richter-skála szerinti 7-es erősségű földrengés rázta meg az ország nyugati, Égei-tenger felőli partját, a görög Számosz szigetétől északra.

A leginkább érintett terület a tengerparton fekvő Izmir volt, ahol legalább húsz épület dőlt össze a híradások szerint, sokan a roncsok alatt rekedhettek. Számoszon is több épület, köztük egy templom is összedőlt. A földrengés akkora volt, hogy még Athénban és Isztambulban is érezni lehetett.