Törölték az EU-USA találkozót

Hiába utazott Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Washingtonba, úgy néz ki, mégsem tud találkozni Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A főképviselő szóvivője szerint csupán egyeztetési problémákról van szó, és egyébként is egyeztettek a Müncheni Biztonsági Konferencián.

photo_camera Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

Kallas azért utazott Washingtonba, hogy Donald Trump orosz-ukrán béketerveiről tárgyaljon az amerikai külügyminiszterrel. A találkozót eredetileg szerdára tervezték. A főképviselő kritikus volt a Fehér Ház megközelítésével szemben, a Kremlnek tett engedményeket a „megbékítés” egy formájának nevezte, és sürgette, hogy Ukrajnát és Európát is szorosan bevonják a kialakuló diplomáciai folyamatba. Közben Trump kitalálta, hogy 25 százalékos vámot vet ki az uniós termékekre.

„Nagyon világosan kijelentettem, hogy sem Ukrajna, sem Európa részvétele nélkül nem lehet életképes megállapodás – és ezt az Egyesült Államoknak is meg kell értenie” – mondta Kallas hétfőn, bejelentve a találkozót Marco Rubióval. „Egy rossz megállapodás Ukrajna számára rossz megállapodás Európa számára is – de ugyanúgy rossz megállapodás Amerikának is.” (Euronews)