22 civil szervezet kéri a fővárost, hogy átalakítása után legyen autómentes a pesti alsó rakpart

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Mint arról korábban írtunk, alkut ajánlott a kormány a Fővárosi Önkormányzatnak több Budapesten tervezett, de az önkormányzat (részben a járvány miatti) bevételkiesései miatt veszélybe került beruházásokkal kapcsolatban.

Ahelyett, hogy plusz forrást biztosítana a megvalósításukra, 60 milliárd forint értékben átvállalná a következő projektek kivitelezését a kormány:

a pesti rakpartok kerékpáros- és gyalogosbarát, zöldfelületeket, utcabútorokat, pihenőpadokat is tartalmazó átalakítása,

a Biodóm-beruházás kifizetése és befejezése,

a Gellért-hegyi sikló megvalósítása,

a budai fonódó villamos hálózat meghosszabbítása,

és az Etele téri buszpályaudvar bővítése.

Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár az ajánlat bejelentésekor jelezte, a kormány vállalja, hogy az átvállalt beruházásokat csak olyan tervek alapján valósítaná meg, amiket a főváros vezetése is jóváhagyott.

A Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat egyelőre még nem közölte, elfogadják-e a kormány ajánlatát, de a pesti rakpart átalakításával kapcsolatban már most javaslatokkal állt elő 22 civil szervezet.

Arra kérik Karácsonyt, csak olyan terveket támogasson, amik az átépítés után megszüntetnék az átmenő autósforgalmat a pesti alsó rakparton.

A nyílt levelet megfogalmazó szervezetek szerint a tavasz végétől október közepéig hétvégente a városlakóknak adott pesti alsó rakpart „rövid időn belül a város egyik legnépszerűbb köztere lett”. A Város és Folyó Egyesület (Valyo) mérése szerint a szeptember 19-20-i hétvégén csupán negyed óra alatt 336-an haladtak el a mérési pont előtt gyalog, futva, rollerrel, görkorcsolyával vagy biciklivel.

„Ez nem meglepő, hiszen a belvárosban a keskeny járdákon, parkoló és áthaladó autókkal terhelt, szennyezett levegőjű utcákon nincs sok lehetőség kellemes időtöltésre” - írják. A belvárosi utcákban jelenleg csak 1-4 négyzetméternyi zöldfelület jut egy főre, ami jócskán elmarad a WHO által ajánlott 9 négyzetmétertől. Így nem csoda, hogy a városlakók inkább a belvároson kívül töltik szívesen a szabadidejüket, ami környezetterhelő autózással jár és bevételeket is máshol termel. A zöldfelületek hiánya ráadásul a szuburbanizációs folyamatokat is erősíti, ami megint csak az autós forgalomterhelés és a légszennyezettség növekedéséhez vezet.

A 22 szervezet szerint ezért is fontos az élhető szabad terek biztosítása a belvárosban is. Olyanoké, mint a megnyitott rakpart, „ami ráadásul közel van, a belvárosból gyalog vagy kerékpárral, de közösségi közlekedéssel is gyorsan elérhető, a víz közelsége és a dunai panoráma pedig egyedi élményt jelent minden ember számára”. A hétvégi megnyitások ráadásul bizonyították, hogy a rakpart autós forgalom előtti lezárása miatt nem omlott össze a város közlekedése - érvelnek a civilek.

Az alsó rakpart átalakításával kapcsolatos véleményeket nemrégiben felmérte a Medián közvélemény-kutató is, eszerint a megkérdezettek 59 százaléka támogatná az alsó rakparti gépjárműforgalom teljes megszüntetését, és csak 37 százalékuk ellenezné azt. A Főváros is kikérte a városlakók véleményét a kérdésben: a kérdőívüket kitöltő több mint háromezer ember 74 százaléka szerint a rakpart elsődleges szerepe a kikapcsolódás biztosítása kellene, hogy legyen, csak 20 százalékuk szerint az autós közlekedés biztosítása. A válaszadók 79 százaléka támogatná a rakpart gyalogosbarát megújítását. A legtöbben zöldfelületeket, fákat, és a biztonságos kerékpározás, rollerezés, görkorcsolyázás felületeit látnák szívesen a rakparton.

A civilek szerint az olyan hosszabb ideig tartó építkezések miatti lezárások alatt, mint amilyenek a 4-es metró építésekor, a Margit híd és a Szabadság híd felújítása, a metrópótlások, a budai főgyűjtő csatorna vagy a Kossuth Lajos utcai távhővezeték építése idején voltak Budapesten, bebizonyosodott már, hogy az autóforgalom ilyenkor „igazodik a megváltozott feltételekhez: a közlekedő emberek más útvonalat, vagy más, környezetbarátabb közlekedési módot választanak”.

„Hiba lenne az átrendeződés után ismét autók közlekedtetésére használni az egyedi adottságokkal bíró Duna-partot, és a közúti kapacitás visszaadásával növelni a gépjárműforgalmat”

- hangsúlyozzák. Hozzátéve, „ha tiszta levegő helyett kipufogógáz és zaj, park helyett egy térköves sáv, rendezvényterek helyett 2x1 forgalmi sáv foglalja a helyet”, az szerintük nem a városlakók érdekeit fogja szolgálni.

Függően attól, hogy mit mond a főváros: hagyják-e, hogy a rakpart átalakítását végül a kormány végezze, ebből még nagy csörték lehetnek: a civilek javaslatával szemben Fürjes Balázs ugyanis korábban többször hangsúlyozta, 2x1 sávon az autósforgalom megtartásával tartja jónak a rakpart lakosságbarát átalakítását.

A nyílt levelet ezek a civil szervezetek írták alá: