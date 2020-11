90 újabb áldozat, már 2000-nél többen haltak meg a járványban

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Naponta dől meg a napi halálozási rekord Magyarországon, ma sincs ez másként. A kormányzati honlapon megjelent jelentés szerint 90 újabb áldozata van a járványnak, összesen már 2063-an hunytak el a koronavírussal összefüggésben. Mindössze három hét alatt duplázódott meg a számuk. A ma jelentett áldozatok között van egy 28 éves férfi is, akinek cukorbetegség van feltüntetve az alapbetegségei között.

A kórházban lévők számának folyamatos emelkedése pedig annak a jele, hogy az áldozatok száma továbbra is erőteljesen növekszik majd. 104-gyel több kórházban kezelt koronást jelentettek, mint tegnap (4871-en vannak most összesen), és héttel nőtt (355-re) a lélegeztetőn lévők száma is. Az ő túlélési esélyük Szlávik János főorvos szerint 50 százalék körül van.

17657 tesztet jelentettek. Abban nincs változás, hogy ez magasabb, mint az októberi átlag, de abban sincs, hogy az összes vizsgálaton belül nagyon magas a pozitívak aránya.



A pozitív tesztek magas, bőven 20 százalék feletti aránya annak a jele, hogy nincs kontroll alatt tartva a járvány.

Az új fertőzöttek száma először ment 4000 fölé (4219). A kevés teszt miatt ez nem mutatja a járvány valódi méretét, de ez is folyamatosan emelkedik.

Csoda lenne, ha az Orbán Viktor által bejelentett, igencsak visszafogott szigorítási intézkedések lassítani tudnák a járvány terjedését, és elegendőek lennének ahhoz, hogy az egészségügyi rendszer ne terhelődjön túl decemberre.