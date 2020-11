Tovább szigoríthat Franciaország, április óta nem volt ilyen rossz a helyzet

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Várhatóan hamarosan újabb szigorításokat jelent be a francia kormány, mert a jelenlegi szabályokat sokan nem tartják be.

Október 30-án életbe lépett az országban az újabb lezárás, melynek értelmében nagyon szigorúan korlátozzák az emberek mozgását. Aki nem tud otthonról dolgozni, az elmehet a munkahelyére, élelmiszerboltba is szabad menni, ahogy orvoshoz is. Edzeni is lehet a szabadban, de maximum egy órát. Az élelmiszerüzletek kivételével bezártak a boltok és az éttermek, bárok is. Nyitva vannak viszont az iskolák és a bölcsődék. Ahogy az első hullám idején, úgy most is mindenkinek magával kell vinnie egy dokumentumot, mellyel igazolja, hogy nem véletlenül van az utcán. A lezárás oka természetesen az, hogy nagyon súlyos a járványhelyzet.

Párizs a lezárás előtt, október 4-én. Fotó: Jacopo Landi/Hans Lucas via AFP

Kedden 854-en haltak bele a koronavírusba; április 14. óta nem volt ilyen rossz a helyzet. Több mint 20 ezren vannak kórházban, közülük több mint 3 ezren az intenzív osztályon.

A mostani durva számok alakulását befolyásolja, hogy két idősotthonban is komoly pusztítást végzett a koronavírus. Az egészségügyminiszter, Olivier Veran arról beszélt, Párizsban félpercenként fertőződik meg valaki, és negyedóránként kerül valaki kórházba a vírus miatt. A lezárás hatása még nem látszik, de ahhoz kell is legalább két hét.

Most úgy tűnik, további szigorítás jöhet. A kormány vélhetően az éjszakai kijárási tilalmat módosítja, mert nagyon sokan nem tartják be az előírásokat. Gabriel Attal kormányszóvivő kedden azt mondta a BFM TV-nek, hogy azok számára, akik betartják a játékszabályokat, elviselhetetlen, hogy milyen sokan veszik semmibe azokat. A kijárási tilalom szigorítása Párizsban és környékén várható.

Konkrét döntést még nem hoztak, szerdán tárgyalnak róla.