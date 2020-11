Miután Orbán bejelentette, hogy hamarosan tízezrek kerülnek kórházba, Müller Cecília mindenkit megnyugtatott: van elég ágy és lélegeztető

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Néhány órával Orbán Viktor bejelentése után, miszerint decemberben megvalósul a lehető legrosszabb forgatókönyv a kórházakban (ami azt jelenti, hogy sok ezren fognak meghalni), Müller Cecília igyekezett jobb színben feltüntetni a helyzetet az operatív törzs tájékoztatóján.

„Az a célunk, hogy az egészségügyi ellátórendszer bírja a terhelést. Van Magyarországon elegendő ágy. Tudjuk, hogy Németországban és Ausztriában van több ágy egymillió főre vetítve” - mondta. Később kiemelte, hogy lélegeztetőgépekből Európa-szerte, sőt az egész világon első helyen állunk.

A szakemberek eddig sem az ágyak vagy a lélegeztetőgépek hiánya, hanem a kevés orvos és ápoló miatt figyelmeztettek a kórházi ellátás megroppanásának veszélyére. Müller azt mondta, most „rájuk terhelődik óriási nyomás”, és azért függesztik fel a halasztható műtéteket, hogy elég ember legyen. Orbán Viktor a műtétek halasztásával együtt jósolt decemberre 30-32 ezer beteget, amiről korábban a Magyar Orvosi Kamara borsodi elnöke, aki covidos betegeket kezel, azt mondta: armageddon lenne. (A Kamara már szeptember végén kérte a műtétek halasztását.)

A napi adatok felsorolása után - benne a száznál magasabb, rekord napi halálozással - Müller felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak Magyarországon, hanem Európában mindenhol emelkednek a számok. És ha összehasonlítjuk a helyzetünket más országokkal, szerinte nem is állunk olyan rosszul.

Ahogy hetek óta mindig, ezúttal is a tavaszi adatokkal felhígított statisztikát idézte. Ha a második hullám helyett az egész évet nézzük, lakosságarányosan valóban középmezőnyben vagyunk halálozásban, más kérdés, hogy ebből keveset tudunk meg az aktuális helyzetről.

Arra itt van ez a grafikon, amin a napi halálozási számok a megelőző hét nap átlagát mutatják. Belgium és Csehország van jelentősen előttünk, Szlovéniával és Spanyolországgal vagyunk nagyjából egy szinten.

Beolvasták egy kérdésünket: Hány egészségügyi dolgozó fertőzött jelenleg?

Választ azonban nem kaptunk, Müller csak annyit mondott, hogy a járvány kezdete óta 3,3 százalék az egészégügyi dolgozók fertőzöttségi aránya.

Kíváncsiak lettünk volna még arra is, hogy:

Hány koronavírusos beteget ápolnak intenzív osztályon?

Hány nem koronavírusos beteget ápolnak intenzív osztályon?

A kórházban ápolt fertőzöttek közül közül mennyien lettek pozitívak miközben más betegség miatt feküdtek kórházban?

Müller beszélt még arról is, hogy szombaton új influenzavakcina-szállítmányt terítenek szét az országban. „A beszerzés folyamatos. Számos nehézséggel küzdünk, hiszen már a megrendelt vakcinákat is némely ország lemondja, a szállítást megtagadja, mert számos helyet exporttilalmat vezettek be.” De itthon is gyártanak vakcinákat, a kormány új megrendelést adott le.

Kiderült még, hogy a kijárási korlátozás első éjszakáján 19 emberrel szemben jártak el, 8-at megbírságoltak. A maszk hiánya miatt pedig 95-ször intézkedtek, és 63-szor bírságoltak, átlagosan fejenként 22 ezer forintra.