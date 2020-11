Orbán bejelentése lényegében sok ezer ember haláláról szól

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megdöbbentő előrejelzéseket osztott meg Orbán Viktor reggel a rádióban arról, hogy mire számítanak járványügyben. A miniszterelnök szerint

november 21-én 2240 intenzív ágyra lesz szükség,

december 10-én pedig 4480-ra.

Nem azt mondta, hogy akkor, ha így folytatódik a kórházba került covidosok számának erőteljes emelkedése, ahogy az elmúlt hetekben, ezért további intézkedéseket kell hozni. Hanem azt, hogy ez lesz. És nem jelentett be további szigorításokat, csak azt, hogy leállítják az elhalasztható műtéteket, hogy átcsoportosítsanak egészségügyi dolgozókat a kórházba áramló koronások tömeges kezelésére.

Mit jelent ez a 4480 intenzíves koronás beteg? A magyar egészségügy számára katasztrófát. Szakértők már hónapok óta arra figyelmeztetnek, hogy Magyarországon 2-3 ezer körül lehet az intenzíves ágykapacitás határa. Mert hiába áll a raktárakban hegyekben a drága lélegeztetőgép, vagy van több 10 ezer vaságy, szakorvos és szakápoló megfelelő minőségben csak 2-3000 súlyos beteget tud ellátni. És itt nemcsak koronás betegekről van szó, hanem egyéb esetekről is. Ha valaki egy baleset miatt lebeg élet és halál között, őt nem lehet majd hazaküldeni arra hivatkozva, hogy kell a hely a covidosoknak. Januárban, vagyis amikor még normál ellátás volt, az akkor rendelkezésre álló 1000 intenzív terápiás ágy 60-70 százalékán kezeltek betegeket.

A Magyar Orvosi Kamara titkára, Svéd Tamás éppen ma nyilatkozta a Népszavának, hogy akkora a baj az egészségügyben, olyan kevés az egészségügyi dolgozó, hogy záros határidőn belül már azoknak az orvosoknak és ápolóknak is dolgozniuk kell majd, akik kontaktszemélyek vagy covidosok, de csak enyhe tüneteket produkálnak, különben nem lesz, aki ellátja a betegeket. Svéd szerint „ha a járvány növekedési ütemét nem sikerül a kormánynak szigorú intézkedésekkel lassítania, akkor nem hónapokon, hanem inkább heteken belül bekövetkezhet a tavaszi olasz helyzethez hasonló”.

Ha Orbán számaiból indulunk ki, akkor nem úgy tűnik, hogy komoly szigorításra készülnének. Most 5489 koronás van kórházban, az ő számuk futhat fel Orbán szerint 30-32 ezerre. Az operatív törzs nem hozza nyilvánosságra, hányan vannak intenzíven, 8 százalék körül lehet, és ha egyre idősebbek kerülnek kórházba - amire Szlávik János főorvos utalt - akkor ez az arány emelkedhet. Vagyis ha Orbán 4480 intenzíves ágyról beszél, akkor a 30-32 ezernél is többen lehetnek majd kórházban. Ez pont az a szám, amiről a Magyar Orvosi Kamara Borsod megyei elnöke azt mondta nekünk, hogy az már az armageddonnal egyenlő.

Csehországban és Belgiumban is rendkívül súlyos most a járványhelyzet. A cseheknél már október elején bezárták az iskolákat, szórakozóhelyeket, leállították a sport- és kulturális eseményeket. Október 22-én tovább szigorítottak, az alapüzletek mellett lényegében minden más boltot bezártak, ahogy az emberek sem nagyon mozoghatnak szabadon már nappal sem, éttermek, mozik, színházak sem nyithatnak ki. Azért döntöttek így, mert megijedtek a járvány terjedésétől. Akkor hajszálra olyan számaik voltak, mint nálunk most kedden. A szigorú intézkedések ellenére nagyon lassan lehet javulást elérni. Ami náluk most szinte agyonnyomja az egészségügyi rendszert: 8236 koronás van kórházban, 1200 körül intenzíven. Azzal számolnak, hogy a jövő héten még nő mindkét szám, de aztán a szigorításoknak köszönhetően túl lehetnek a csúcson.

Belgiumban is alig van már szabad intenzíves ágy a 2000-ből, több beteget Németországba szállítottak át kezelésre. Belgiumban a bárok és az éttermek, a mozik, a színházak és a koncerttermek, a fitneszközpontok, uszodák, szaunák már október elejétől zárva tartanak. Az iskolákban távoktatás van. Hétfő óta csak az alapdolgokat árusító üzletek vannak nyitva, a szolgáltatások nagy részét is fel kellett függeszteni.

A belga kórházak bioetikai bizottságai már azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy a kapacitáshiány miatt a beteg közül kit mentsenek meg. Ez a kérdés már a magyar orvosokat is foglalkoztatja, pedig még messze vagyunk az Orbán által emlegetett, szeptemberben még egyébként a lehető legrosszabb forgatókönyvként emlegetett számoktól.

Amiről Orbán ezúttal nem beszélt, pedig korábban azt mondta, hogy

„a védekezés sikerét Magyarország emberéletekben méri”.



Bár Gulyás Gergely a heti kormányinfón azt mondta, hogy méltatlan a vita az elhunytak számáról, amit szerinte nem kell folytatni.

Orbán rádióinterjúja után másfél órával jött ki az adat, hogy 103-an hunytak el 24 óra alatt itthon a járványban. Soha ilyen sokan korábban egy nap alatt. Mindez a mostani kórházi intenzíves számokkal, aminél tízszer is rosszabb lehet a helyzet december közepén a miniszterelnök előrejelzése szerint. Mindössze három hét kellett ahhoz, hogy megduplázódjon az áldozatok száma, 1000-ről 2000-re.

Az nem látszik, hogy mitől javulna a helyzet, a kedden bejelentett intézkedések ehhez nagyon kevésnek tűnnek. Orbán most is csak annyit mondott, hogy szerinte exponenciálisan nő a magyarokban az a gondolkodás, hogy a szabályokat komolyan kell venni. (Exponenciálisan sajnos a kórházban lévők és az elhunytak száma emelkedik.) Orbán szerint az iskolák bezárására nem készülnek, a gazdaságnak működnie kell.

A csehekhez és a belgákhoz hasonló szigorú intézkedésekkel is nagyon nehéz lassítani a járványt, anélkül viszont lehetetlen. Orbán annyit mondott még, hogy lesz majd vakcina. Csakhogy tömeges oltás tavasz vége előtt biztosan nem lesz, az is nagyon nagyon jó esetben, most a sokkal könnyebben beszerezhető influenzavakcinából is hiány van.

Addig pedig a most folyamatosan növekvő halálozási adatokat nézve sok ezren halnak majd meg. A lélegeztetőgépre kerülő koronások fele éli túl a vírust most a László Kórházban, kiemelt figyelem és megfelelő mennyiségű szakember odafigyelése mellett.