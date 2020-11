Parragh az iparűzési adó felfüggesztését javasolta Orbánnak

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Vasárnap reggel Parragh Lászlóval, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével találkozott Orbán Viktor, és azt mondta, a kormány várja az MKIK javaslatait a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak csökkentésére.

Nagy szerencse, hogy Parraghnak és Orbánnak nagyon egy rugóra jár az agyuk: az MKIK vasárnap délután már azt mondta az RTL-nek, hogy a társasági nyereségadó felére csökkentése mellett az iparűzési adó felfüggesztését fogják javasolni a kormánynak.

Az iparűzési adó a magyar önkormányzatok egyik legfontosabb bevételi forrása, annak elvágásával a jelenleginél is nagyobb pénzügyi problémákkal néznének szembe az önkormányzatok. De az ilyesmi nem idegen a kormánytól, a járvány első hullámában is elsősorban az önkormányzatok forrásait és lehetőségeit nyirbálták, miután a 2019-es választáson több település vezetése is az ellenzék kezébe került.

Orosz Anna, a XI. kerület momentumos alpolgármestere például azt írta a Facebookon, hogy az iparűzési adó Újbuda bevételeinek egyharmadát teszi ki.