Vámemeléssel búcsúztathatják Trumpot az EU kormányai

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

A hétvégén az Európai Unió tagállamainak kormányai majdnem mind gratuláltak Joe Bidennek, hogy megnyerte az amerikai elnökválasztást, ma viszont már arról dönthetnek, hogy Trump utolsó két hónapjára még büntetővámokat vezetnek be az Egyesült Államok ellen. Ahogy a Hvg.hu a Politico cikke alapján írja, az időzítés egy kicsit fura, de a vámemelésnek nincs igazán köze Trumphoz.

Az EU tagországainak kereskedelmi ügyekért felelős miniszterek hétfőn tartanak majd egy videókonferenciát arról, hogy kivessenek-e 4 milliárd dollár értékben büntetővámokat amerikai termékek ellen. Bár Trump maga is kereskedelmi háborút vívott az EU-val, a mostani emelés nem ezekre lenne reakció, hanem egy sokkal régebb óta tartó kereskedelmi vita újabb állomása lenne.

Az EU és az Egyesült Államok kormánya már 2004 óta vitatkozik a Kereskedelmi Világszervezet, vagyis a WTO keretein belül arról, hogy tiltott állami támogatásokat nyújtanak-e a versengő repülőgépgyártó cégeknek, a Boeingnek és az Airbusnak. Először a amerikai fél fordult a WTO-hoz azzal, hogy az Airbus a 70-es évek óta több mint 22 milliárd dollárnyi tiltott állami támogatást kapott, majd az EU azzal reagált, hogy a Boeing meg 23 milliárd adókedvezményt kapott, ami szintén versenyelőnyt jelentő tiltott támogatás.

Az ügy azóta is tart. A WTO tavaly az amerikaiak által indított ügyben megadta az engedélyt az amerikai kormánynak, hogy 7,5 milliárd dollár értékben büntetővámokat vezessen be európai termékekre, amit Trump kormánya lelkesen ki is használt, hogy megvámolja a francia sajtokat, ír whiskyket és még egy rakás más terméket.

Múlt hónapban viszont a WTO az európaiaknak is megadta az engedélyt, hogy amerikai termékekre vessenek ki 4 milliárd dollár extra vámot. Az EU kormányai csak azért nem éltek eddig a lehetőséggel, mert meg akarták várni az elnökválasztás eredményét, nehogy azzal lehessen vádolni őket, hogy befolyásolni akarják a választásokat.

A Politico cikke szerint amúgy uniós tisztviselők szerint csak azért kell gyorsan bevezetni a vámokat, hogy aztán folytatni lehessen a tárgyalásokat és rendezni lehessen ezt a kereskedelmi vitát. Erre amúgy egy Joe Biden vezette kormánnyal nagyobb esélyt látnak.