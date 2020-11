Megjelent a rendelet, ami éjféltől szabályozza az életünket

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Hosszas várakozás után, kedd este fél 11 felé megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely a járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetre vonatkozó szabályokat taglalja, melyek éjféltől lépnek hatályba.

A rendelkezéseket az elmúlt napokban Orbán Viktor miniszterelnök már több körben felvetette, de a részleteket nem lehetett tudni, és sokan kíváncsiak voltak, hogy szerdától pontosan kire milyen szabályok vonatkoznak.

A rendeletből kiderült például, hogy a kötelező köztéri maszkviselés csak a 10 ezer fősnél nagyobb településekre vonatkozik, és a polgármesterek lehetősége, hogy kijelöljék ezeket a köztereket. Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező, írja a rendelet, de a tömegközlekedés megállóiban igen.

Ezen kívül a rendelet kimondta, hogy

Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges. Az igazoláshoz szükséges egy okirat, melynek tartalmi követelményeit a belügyminiszter teszi majd közzé a kormány honlapján.

Kutyát sétáltatni szabad, de csak a lakóhely 500 méteres körzetében.

Minden gyülekezés tilos.

Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A házhoz szállítás adminisztratív terheit a Kormány csökkenti, és bevonhatóvá teszi a taxisokat a feladat ellátásába. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.

Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak nyitva, és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki.

Az e rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.

Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket, valamint a karácsonyi vásárokat.

A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg. A Kormány felkéri a vallási közösségeket, hogy a szertartásaik során a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhangban határozzák meg.

A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.

A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat.

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg. Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek. Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át.

A felsőoktatási intézmények kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg. A tartózkodás különösen a határon túli és külföldi diákok, illetve a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára engedélyezhető.

Magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig megtarthatóak. Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.

Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt: a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető, a házasulók, házasulók tanúi, a házasulók szülei, nagyszülei, a házasulók testvérei és a házasulók gyermekei.

Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat – külön kormányrendeletben foglaltak szerint – hetente tesztelni kell.

A rendelet kitér arra is, hogy a magyar honvédség több más feladat mellett közterületi járőrszolgálatban is részt fog venni, illetve közreműködnek a védelmi intézkedések betartásának ellenőrzésében is.

Ha valaki megsérti a maszkviselésre, a kijárási tilalomra vagy a csoportosulásra vonatkozó korlátozásokat, szabálysértést követ el, melyért minimum ötezer, maximum 500 ezer forintos bírság szabható ki.

Azok a szolgáltatók és üzletek, vendéglátóhelyek, melyek nem tartják be a rájuk vonatkozó előírásokat, 100 ezer és egymillió forint közötti bírságot kaphatnak, és a helyszínt legalább egy napra, maximum egy évre be is zárhatják. A rendelet alapján a bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

További döntésként ingyenes lesz a tömegközlekedés az egészségügyi dolgozóknak, illetve azoknak az egészségügyi hallgatóknak, akik részt vesznek a járvány elleni védekezésben.