A vezérigazgató még aznap eladta Pfizer-részvényei 62 százalékát, hogy bejelentették, 90 százalékban hatásos a cég vakcinája

A Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla még aznap eladta a koronavírus elleni vakcinát gyártó cég általa birtokolt részvényeinek 62 százalékát, amikor bejelentették, hogy a Pfizer készítménye 90 százalékban akadályozza meg, hogy az alany megfertőződjön.

A hétfői bejelentés napján a vakcinát gyártó cég részvényeinek árfolyama 15 százalékkal erősödött, ezért a vezérigazgató gyorsan el is adott a saját pakettjéből. Eddig összesen 132 508 darab részvényt adott el, részvényenként átlagosan 41,94 dollár, azaz összesen 5,6 millió dolláros áron.

A vakcina azért is tűnik nagyon ígéretesnek, mert az engedélyező hatóságok már 50 százalék hatékonyságra is megadták volna az engedélyt, de 90 százalékos hatékonyság messze felülmúlja a várakozásokat. Az Európai Bizottság épp szerdán jelentette be, hogy engedélyezi a Pfizer vakcina behozatalát Európába, és a megállapodás kezdetben 200 millió adag vakcina megvásárlását teszi lehetővé. (Businessinsider)