Dedó: a külügyminisztérium nem adja oda Bidennek a gratuláló leveleket, amiket a világ vezetőitől kap és nem kapcsolják a hívásait

Tucatjával állnak az amerikai külügyminisztériumban olyan gratuláló levelek, amiket miniszterelnökök, elnökök és uralkodók küldtek az elnökválasztást megnyerő Joe Bidennek, de amikhez a címzettet szó szerint nem engedik hozzáférni.

Hiába van ugyanis külön osztály arra az amerikai külügyminisztériumban, hogy a megválasztott elnök külföldi kommunikációját segítse, Trump elnök nem ismerte el Biden győzelmét, így adminisztrációja nem engedi, hogy a demokrata politikus a külügyminisztérium erőforrásait használja.

Pedig az Egyesült Államokban az a szokás, hogy a zavartalan átmenet érdekében a választás és a beiktatás közötti hónapokban a külügy egy komplett stábbal segíti a megválasztott elnök levelezését és egyéb külföldi kapcsolattartását. Kezelik a postát, a telefonhívásokat, tolmácsolnak, fordítanak és ha kell, a szakértőik fel is készítik a leendő elnököt a bejelentkező külföldi vezetőkből.

De nem Bident.

Mike Pompeo külügyminiszter annyira hűen követi Trump elnököt abban, hogy bármiféle bizonyíték említése nélküli kérdőjelezze meg a választási eredményt, hogy kedden egyenesen arról beszélt, hogy “zökkenőmentes lesz az átmenet a második Trump-adminisztrációba.

Az amerikai szokásjogot ismerő külföldiek automatikusan keresték Bident a külügyön keresztül, majd meglepve konstatálták, hogy ez a csatorna most nem működik. A demokrata politikus stábja azért megoldotta a kérdést és közvetlenül lépett kapcsolatba a gratulálókkal, Biden telefonon beszélt már többek között Angela Merkellel és Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel is.

A CNN szerint a helyzettől megzavarodott külföldi kormányok jobb híján Obama idejében megismert diplomatákhoz fordultak segítségért, hogy miként érhetik el Biden stábját.

A levelezésnél is komolyabb probléma, hogy a Trump-adminisztráció megtagadta Bidentől azt is, hogy a szokásoknak megfelelően megkapja ugyanazt a napi titkosszolgálati jelentést, amit az elnök is. Erre azért lenne szükség, hogy amikor január 20-án átveszi a hivatalát, képben legyen a folyó ügyekben.

