Argentínában receptre ingyen járhat az orvosi marihuána

A kannabisz használatát széles körben legalizálta Argentína egy sor új, progresszív szabályozással, amik lehetővé teszik, hogy az emberek otthon növényeket termesszenek. Az új szabályok azt is kimondják, hogy a kannabisztermékeket ingyen kell elérhetővé tenni az ország közegészségügyi rendszerében az egészségbiztosítással nem rendelkező betegeknek – írja a Vice.

A dél-amerikai ország már 2017-ben legalizálta az orvosi kannabiszt, de csak súlyos epilepsziában szenvedő betegeknek, egy friss, november 12-i rendelet viszont lehetővé teszi a kannabisz felírását bármilyen betegségre, aminél tudományos bizonyítékok vannak arra, hogy a szer segít.

Akiknek kannabisz írnak fel, növeszthetnek maguknak növényt, vagy beszerezhetik baráttól vagy családtagtól, ha a termesztő be van jegyezve a kormány nyilvántartásában, de a szert a nemzeti egészségügyi rendszeren keresztül is beszerezhetik.

Az új szabályozást részletező jogi melléklet előírja, hogy „intézkedéseket kell végrehajtani annak érdekében, hogy az állam nevében ingyen biztosítsák a kannabisznövényből származó termékeket olyan betegeknek, akik orvosi recepttel rendelkeznek, és csak közegészségügyi biztosítással rendelkeznek”. (Ez a legalacsonyabb szintű társadalombiztosítás az országban.)

Illusztráció: Elaine Thompson/AP

A rendelet elismeri, hogy sokan már használtak kannabiszt gyógyászati célokra, gyakran feketén szerezve be azt, de a 2017-es szabályozás a törvényen kívül hagyta őket. A kábítószer-használat kriminalizálása jogi szürke zóna Argentínában: 2009-ben a Legfelsőbb Bíróság úgy ítélte meg, hogy alkotmányellenes a felnőttek büntetése a saját otthonukban személyes fogyasztásra szánt drogok birtoklásáért, de a döntést soha nem építették be a törvénykönyvekbe, és a rendőrség továbbra is letartóztatja a kábítószer fogyasztóit, különösen a szegényebb közösségekben.

A szomszédos Uruguay-ban vannak Dél-Amerika legprogresszívabb kannabisztörvényei, ott a szer mindenféle felhasználásra legális. A felnőttek szabadon termeszthetik, és gyógyszertárakban is kapható. Sokan remélik, valami hasonló jöhet Argentínában is.