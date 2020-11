Cser-Palkovics András üzent Parragh Lászlónak: „Kérem, hagyja már békén a vállalkozások környezetét és a munkavállalóik életminőségét biztosító településeket!”

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Közösségi oldalán reagált Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere arra a keddi hírre, hogy Parragh László iparkamarai elnök egy interjúban már arról beszélt, hogy ágazattól függetlenül két évre el kéne engedni az iparűzési adó beszedését. Parragh emellett azt szeretné, ha a kormány befagyasztaná a többi önkormányzati adót, nehogy a települések azokkal pótolják a kieső bevételeket.

Parragh november 8-án javasolta először Orbán Viktornak az iparűzési adó felfüggesztését (most már teljes elengedésről van szó) és a társasági nyereségadó felére csökkentését. A miniszterelnök erre azt mondta az állami rádióban, hogy „meredek, de azért fel lehet rajta kaptatni, csak a kellő arányt kell megtalálni”.

Az ötlet ellen viszont hevesen tiltakoztak a járvány miatt amúgy is nagyon nehéz helyzetbe került önkormányzatok, melyek számára az iparűzési adó jelenti az egyik legnagyobb bevételi forrást. Hozzájuk csatlakozott most Cser-Palkovics is, aki azt írta,

„Ha röviden szeretnék válaszolni Elnök Úrnak: kérem, hagyja már békén a vállalkozások környezetét és a munkavállalóik életminőségét biztosító településeket!”

Majd így folytatta: „Ha kicsit hosszabban: értékelhető a szándék, hogy könnyítsenek a vállalkozások terhein, az pedig biztos, hogy a cégek terheit semmilyen iparűzési adóemeléssel nem szabad növelni a jelenlegi helyzetben. A Kamara és Parragh úr azonban porcelánbolti elefántként szeretné letarolni az önkormányzati szektort, az iparűzési adó felfüggesztésének javaslata teljesen ellehetetlenítené a településeket és óriási károkat okozna mindazoknak, akik számára az önkormányzatok munkája a létminőség fontos része, tehát gyakorlatilag az összes magyar polgárnak, de a fehérváriaknak biztosan.”

Székesfehérvár polgármestere szerint a javaslat szakmailag is rossz, hiszen válságidőszakban a leginkább érintett cégek teljesítménye eleve romlik, és mivel az adó mértéke függ a vállalkozások teljesítményétől, a válság sújtotta cégek eleve kevesebb adót kéne fizessneek.

„Felmerül tehát a kérdés: kiknek is szeretne valójában kedvezni a Kamara? Mert az biztos, hogy a vállalkozásokon és azok munkavállalóin nem fog segíteni, ha a települések bezárják a bölcsődéket, óvodákat, színházakat, leállítják az autóbuszokat, megszűnik a helyi közösségi közlekedés, befagynak a helyi vállalkozóknak is munkát adó lokális fejlesztések, felújítások, nem szedik a szemetet, nem rendezik a közterületeket. Nem fogja segíteni a vállalkozásokat az sem, ha a települések leállítják az oktatási programjaikat, nem támogatják a kórházakat, az egyetemeket, a sportegyesületeket, megszüntetik a szociális támogatásokat, és a puszta felszínen maradás érdekében durván megadóztatják a magánszemélyeket, tehát a munkavállókat” – foglalta össze Cser-Palkovics, hogy mivel járna, ha átmenne Parragh javaslata a kormányon.

„Nyomatékkal kérem tehát: gondolják meg alaposan, milyen javaslatot tesznek. Főleg, hogy ezt egy olyan évben tennék, amikor a települések adóbevétele a járványhelyzetből fakadó gazdasági visszaesés miatt már drasztikusan csökkent. Ezzel a kihívással is megbírkózunk még, de csengjen ismerősen a mondás: »ne tetézd, ne tetézd!»” – zárta üzenetét a polgármester.