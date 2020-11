Magyarország két sugárhajtású katonai szállító-repülőgépet vásárol Brazíliától

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A Portfólió ír arról az Embraer vállalat közleménye alapján, hogy Magyarország két darab KC-390-es többcélú rámpás sugárhajtású katonai szállító-repülőgépet vásárol Brazíliától.

"A 2018-ban beszerzett, főként személyszállításra használható A319 és a Falcon 7X repülőgépek mellé 2023-24-ben megérkeznek Magyarországra a nagyméretű terhek hadszíntéri célba juttatására is alkalmas KC-390-esek. Ezzel teljessé válik a honvédség légi szállítási, kimenekítési, légideszant és légi utántöltő képességének fejlesztése. Az elmúlt években sokoldalú flottát szereztünk be a haderőnek, amellyel a felmerülő feladatok legszélesebb spektrumát tudjuk biztosítani nemzeti keretek között, szuverén módon" - nyilatkozta Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos.

Fotó: Wikimedia

Mint a lap írja, a repülőgépekkel a magyar honvédség hadműveleti körülmények között is képes lesz 23 tonna tömegig nagyméretű terhek, katonai felszerelések, járművek és személyi állomány (80 felszerelt katona vagy 60 ejtőernyős) célba juttatására. Különleges kialakítása révén a gép alkalmas betonozott repülőtéren kívüli rossz minőségű (például füves repülőterek) terepviszonyok közötti fel és leszállásra, illetve ejtőernyős légideszant műveletek kiszolgálására is. Felszereltsége lehetővé teszi vészhelyzeti kimenekítés, illetve nagy létszámú beteg- és sebesültszállító feladatok végrehajtását is.

A cikk idézi a szaklapok becslését, melyek szerint egy KC-390-es előállítása 50 millió dollár, azaz 14,5 milliárd forint körül mozoghat, de nem tudni, hogy Magyarország is ennyit fizetett, ugyanis sok múlik azon, hogy mit alkudtak ki a beszerzésért felelős szervek a brazil féllel. A megállapodás anyagi részletei egyelőre nem nyilvánosak.