A magyarok túlnyomó többsége nem oltatná be magát koronavírus elleni vakcinával

Az Euronews kutatása szerint a magyarok nagyon elutasítóak a koronavírus elleni oltóanyagokkal szemben.

A 1231 fős mintán végzett reprezentatív felmérés szerint a megkérdezettek 17 százaléka adatná be magának az oltást, 47 százalékuk egyértelműen elutasítja, 36 százalékuk pedig még nem döntötte el, hogy szeretné-e.

A legtöbb válaszadó magyar fejlesztésű vakcinával oltatná be szívesen magát, kevesebben kérnének az amerikai oltóanyagból, az orosz készítménnyel, amit már Magyarország meg is rendelt, pedig mindössze 7 százalék oltatná be magát. A legkevesebb bizalmat a kínai vakcina kapta, azt mindössze 4 százalék adatná be.

A kutatás eredménye azért is nagyon meglepő, mert a Nature magazinban megjelent októberi felmérés szerint a Föld lakosságának 60 százaléka adatna be valamilyen koronavírus elleni vakcinát, és mindössze 14 százalék az, aki nem tudja, 15 százalék pedig, aki egyértelműen elutasította.