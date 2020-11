Közleményben tudatja a magyar ellenzék az európaiakkal és vezetőikkel, hogy Orbán nem egyenlő Magyarországgal

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Az EU vezetőinek és polgárainak címzett közös nyilatkozatban határolódott el a magyar ellenzék az EU-s költségvetés vétójával zsaroló Orbán-rezsimtől. Mint ismeretes, Orbán miniszterelnök annyira nem akarja elfogadni, hogy az EU-támogatások kifizetését a jogállamiság betartásához kössék, hogy inkább vétózza a költségvetést. Ez önmagában nem bénítja meg ugyan az Unió működését, de lehetetlenné teszi, hogy elinduljon az EU járvány miatt gazdasági támogató csomagja, amiből Magyarország is részesülne.

“Mi, a magyar demokratikus ellenzék erői, tekintettel a magyar kormány romboló politikája miatt előállt helyzet súlyosságára, szükségesnek tartjuk kinyilvánítani az Európai Unió valamennyi nemzete, állampolgára és az Európai Unió vezetése számára, hogy Orbán Viktor és kormánya nem egyenlő Magyarországgal”

- kezdődik a szöveg.

Az ellenzéki aláírók szerint

“mi, magyarok nem azért vetettünk véget az egypártrendszernek, és nem azért csatlakoztunk – államalapító Szent István király és nemzetünk nagyjai örökségéhez méltóan – az európai államok értékközösségéhez, hogy büszke, európai ország helyett egy korrupt, antidemokratikus rezsim ejtse foglyul Európát és Magyarországot, megfosztva a magyar és az európai polgárokat a nekik járó jogoktól és támogatásoktól.”

A szöveg az elhatárolódás kinyilvánításán túl azt kéri az Unióról, hogy folytassák ugyan a támogatások folyósítását a magyar embereknek, de valamilyen módon az Orbán-kormány megkerülésével.

A nyílt levél vége akár arra is utalhat, hogy hogy az ellenzék valamilyen közös aláírásgyűjtő akcióra is készül, azt írják ugyanis, hogy "mindazokat a honfitársainkat közös kiállásunkhoz való csatlakozásra hívunk, akik készek velünk együtt kinyilvánítani, hogy az Orbán-kormány nem az ő nevükben rombolja az európai együttműködést". Hogy így van-e, azt több résztvevőről is megkérdeztük, amint közelebbit tudunk, megírjuk.

Aki pedig kiváncsi a nnyílt levél teljes szövegére, az alant elovashatja:

Felhívás az Európai Tanács elnökéhez, az Európai Bizottság elnökéhez és a Tanács soros elnökségéhez

Mi, a magyar demokratikus ellenzék erői, tekintettel a magyar kormány romboló politikája miatt előállt helyzet súlyosságára, szükségesnek tartjuk kinyilvánítani az Európai Unió valamennyi nemzete, állampolgára és az Európai Unió vezetése számára, hogy Orbán Viktor és kormánya nem egyenlő Magyarországgal. Azzal, hogy az Orbán-kormány akadályozza az európai, benne a magyar válságkezelést, az európai és a magyar polgárok érdekeivel és jogos elvárásaival szemben cselekszik.



Mi, magyarok nem azért vetettünk véget az egypártrendszernek, és nem azért csatlakoztunk – államalapító Szent István király és nemzetünk nagyjai örökségéhez méltóan – az európai államok értékközösségéhez, hogy büszke, európai ország helyett egy korrupt, antidemokratikus rezsim ejtse foglyul Európát és Magyarországot, megfosztva a magyar és az európai polgárokat a nekik járó jogoktól és támogatásoktól. A magyar ellenzék pártjainak elnökeiként összeköt bennünket a demokrácia, a jogállamiság, az európai értékek tisztelete. Közös értékeink köteleznek bennünket arra, hogy együttes erővel szerezzünk érvényt mielőbb a jog uralmának hazánkban…

A járvány és a gazdasági válság okozta súlyos helyzetben a magyar polgároknak és vállalkozásaiknak is szükségük van az Európai Unió helyreállítási támogatására. Ez a segítség nem a saját hatalmi érdekeit az ország gazdasági érdekei elé helyező Orbán-kormányt, hanem a magyar embereket illeti meg. Arra hívjuk tehát az Európai Unió intézményeit és tagállami kormányait, találjanak megoldást arra, hogy az Orbán-kormány önzése ne lehessen akadálya az európai és a magyar gazdasági válság megoldásának, és a biztonságukat, egzisztenciájukat féltő magyar polgárok és vállalkozások mielőbb hozzájuthassanak az Európai Unió által Magyarországnak szánt támogatáshoz.

Mindazokat a honfitársainkat közös kiállásunkhoz való csatlakozásra hívunk, akik készek velünk együtt kinyilvánítani, hogy az Orbán-kormány nem az ő nevükben rombolja az európai együttműködést, akaratukkal és érdekeikkel ellentétesen akarja megfosztani az európai és a magyar polgárokat a nekik járó európai támogatásoktól.

Jakab Péter (Jobbik), Gyurcsány Ferenc (DK), Schmuck Erzsébet, Kanász-Nagy Máté (LMP), Fekete-Győr András (Momentum), Kunhalmi Ágnes, Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Tímea, Karácsony Gergely (Párbeszéd)