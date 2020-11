Lassuló ütemben, de tovább emelkednek a járvány legfontosabb mutatói

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Sem örömre, sem kétségbeesésre nem adnak okot a hét járványügyi számai.

Az semmiképpen sem néz ki jól, hogy a múlt héthez képest ezen a héten:

több új fertőzöttet jelentettek (33 657)

többen vannak kórházban (a heti átlag 7413)

többen vannak lélegeztetőgépen (ma jelentettek új rekordot, 618 beteg van lélegeztetőn)

és többen hunytak el (először haladta meg a 700-at a héten bejelentett elhunytak száma)

A gördülő menüben lehet változtatni az új fertőzöttek, halálesetek, kórházban, lélegeztetőn lévők, a tesztek és a pozitítv tesztek arányát mutató grafiknok között. A kórházban és a lélegeztetőn lévők esetében a napi számok alapján heti átlagot vettünk. A 34. hét augusztus 17-étől indul.

Az is igaz ugyanakkor, hogy a hivatalos járványügyi mutatók alapján a november első hetéig tartó brutális növekedési ütem lassult. A november 11-én, vagyis 11 napja bevezetett korlátozási intézkedések hatása több hétre nyúlik el, ezek még kevéssé éreztethetik a hatásukat a halálozások vagy a súlyosabb állapotban lévő betegek esetében.

Előbb az új fertőzöttek számának kellene csökkenie. Ez még nem történt meg heti átlagban, bár a hétfőn jelentett rekordszámú, 6495 új fertőzöttet a többi nap meg sem közelítette, 4300-4400 körül állt be. A napi új fertőzöttek számát ugyanakkor jelentősen befolyásolja az elvégzett tesztek száma. Az elmúlt hetekben látványosan nőtt a tesztek száma, minden bizonnyal a mentősknél lévő gyorsteszteknek köszönhetően. Ezen a héten viszont ez a növekedés megállt, a jelek szerint újabb plafont ért el a tesztkapacitás a napi 22-23 ezer körüli teszttel.

Az összes teszten belül a pozitívak aránya továbbra is magas, 20 százalék körüli, de legalább nem romlott tovább. Itt a hétfői malőr - amikor több lett az új fertőzöttek száma, mint a tesztek száma - nem erősítette a bizalmat a számokban. A hét első két napját nem számítva 20 százalék alatt maradt a pozitív tesztek aránya az összeshez képest.

A kórházban lévők számát naponta jelentik, ebből készítettünk heti átlagot. Ez jóval magasabb lett az előző hetinél (7413 vs. 6532), és már több koronás van kórházban nálunk, mint Csehországban. Viszont az elmúlt három napban csökkent a kórházban kezeltek száma. Hogy ez azt jelenti-e, hogy a csütörtöki 7532 volt a második hullám csúcsa, vagy október első hetéhez hasonlóan egy többnapos kedvező trend után ismét elkezd meredeken emelkedni a kórházban kezelt covidosok száma, majd kiderül.

A lélegeztetőn lévők száma hétfőn, pénteken és vasárnap is rekordot döntött, most 618-an szorulnak lélegeztetésre. Azt továbbra sem tudjuk, hogy hányan vannak intenzíven, mert azt nálunk - az EU-s országokkal ellentétben - nem árulják el. De ahhoz nagyon radikális fordultnak kellene bekövetkeznie, hogy december közepére szükség legyen az Orbán Viktor és Kásler Miklós által emlegetett 4500 intenzíves ágyra. Ha a legrosszabb forgatókönyvként emlegetett számokat nem is éri majd el a legsúlyosabb állapotban lévő covidosok száma, győzelmet ez sem jelent majd, mert már most is brutális nyomás alatt van az egészségügy az intenzíven fekvő koronás betegekre jutó kevés szakorvos és szakápoló miatt.

A halálozási adatokkal külön cikkben foglalkoztunk tegnap. Az általunk megkérdezett orvosok is talánynak nevezték, hogy a kórházban és lélegeztetőn lévők számának növekedése mellett hogyan stagnálhatott az áldozatok száma péntekig. Szombaton már rekordszámú, 121 halálozást jelentettek, és a mai adatokban szereplő 111 áldozat is jóval meghaladja a hétköznap jelentett 90-100 közötti halálesetet.

Összesen 703-mal nőtt a héten a bejelentett koronavírussal összefüggésben lévő halálesetek száma, soha nem volt ilyen magas ez a szám. Október közepén már 299 koronavírusos áldozat is jelentősen megnövelte az országos halálozási statisztikát.

De itt is igaz az, hogy a november eleji brutális növekedés csökkent. Hogy a szombatig tartó stagnálás azt jelezi, hogy javulni kezdett a helyzet, vagy ez csak adminisztrációs késlekedés, esetleg más, átmeneti ok miatt volt-e, és újra nőni kezd az áldozatok száma, az majd a jövő héten derül ki. A hétvégi rekordadatok inkább az utóbbi verziót sugallják.

Mindenesetre amíg a csehek vagy a belgák valószínűleg már túl vannak a járvány tetőzésén, nálunk ezt még messze nem lehet kijelenteni.

A napi magyar adatokból és a nemzetközi számokból részletes adatokat állítottunk össze, ami itt megtekinthető.