Leállította az örökbefogadást egy debreceni állatmenhely, annyian jelentkeztek kutyáért csak a kijárási tilalom alóli mentesség miatt

A járványügyi korlátozások és a kijárási tilalom végéig nem lehet örökbe fogadni kutyákat a debreceni B. F. Add a Mancsod Alapítvány állatmenhelyéről, mert a menhely dolgozói attól tartanak, a legtöbb állat a korlátozások feloldása után visszakerülne hozzájuk.

Az RTL riportjában Csige Alexandra, az alapítvány elnöke elmondta, az elmúlt egy hétben folyamatosan csörgött a telefonja, de az örökbe fogadni szándékozók „99 százaléka csak a kiskapu miatt szeretne kutyát”. Az este 8 órakor kezdődő, és hajnal 5-ig tartó általános kijárási tilalom alól ugyanis azok kaphatnak felmentést, akik kutyájukat sétáltatják az otthonuk 500 méteres körzetében.

Más állatmenhelyek szerint is emiatt nőtt meg az örökbefogadási kedv. Novák Éva, az Állatbarát Alapítvány menhelyvezetője szerint a hozzájuk telefonálók többsége el is ismeri, hogy csak arra az időszakra kell nekik kutya, amíg otthon vannak, sőt, olyan telefonálókkal is találkoztak, akik csak a kijárási tilalom idejére szerettek volna ideiglenes befogadóvá válni.