Félmilliós város tüzérségi ostromával fenyeget az etióp hadsereg

Az etióp hadsereg felszólította az ország északi részén fekvő Tigray régió fővárosának, Mekellének lakóit, hogy szabaduljanak meg a régiót ellenőrző „juntától”, amíg még megtehetik. A kormányhoz hű hadsereg ugyanis a félmillió lakosú város ostromára készül, és ígéretük szerint

nem fognak kegyelmet tanúsítani senkivel szemben.

Vasárnap előbb a hadsereg szóvivője, Dejene Tsegaye beszélt az állami tévében arról, hogy ostromgyűrűt fognak vonni a város köré, majd a miniszterelnök, a tavaly Nobel-díjjal kitüntetett Abiy Ahmed is közölte, hogy a régiót ellenőrző Tigrayi Népi Felszabadítási Front (TPLF) harcosai 72 órás ultimátumot kapnak, és ha nem adják meg magukat, akkor a hadsereg offenzívát indít Mekelle ellen, és tankok mellett tüzérséget is bevethetnek. Abiy vasárnap este arról írt Twitterre, hogy a TPLF vezetésének be kell látnia, hogy eljutottak egy olyan pontra, ahonnan nincs visszaút, és meg kell adják magukat.

Tsegaye, a katonai szóvivő még elmondta azt is, hogy a hadsereg eddig nem támadott olyan célpontokat, melyeknél fenn állt a veszélye annak, hogy civil áldozatok is lehetnek, de Mekellében más lehet a helyzet. Szerinte ugyanis a TPLF harcosai a civilek közé rejtőznek el, és a helyi lakosoknak muszáj elkülöníteniük magukat a junta tagjaitól, különben nem számíthatnak kegyelemre.

A TPLF korábban azt közölte, hogy folytatni fogják a harcot: vezetőjük, Debretsion Gebremichael a Reuters hírügynökségnek beszélt arról, hogy a harcosaiknak sikerült megállítaniuk az állami haderő előrehaladását, és a déli fronton a kormányhű katonák több mint egy hete egy centit se haladtak előre, hiába küldenek újabb és újabb erősítéseket.

Ugyanakkor nehéz reális képet kapni arról, hogy mi történik a régióban, ugyanis a kormány lekapcsolta a telekommunikációs hálózatokat és külföldi újságírók sem utazhatnak be Tigrayba.

A régióban három héttel ezelőtt robbantak ki heves harcok, miután Abiy Ahmed miniszterelnök rendkívüli állapotot rendelt el és a hadsereg bevetéséről döntött a régióban, ahol eddig a TPLF kezében volt a lokális hatalom. A konfliktus kezdetekor részletesen is írtunk arról, hogy történetileg milyen folyamatok vezettek a harcokhoz. Röviden most elég annyit felidézni, hogy a TPLF az utóbbi években nyíltan szembeszállt az addiszi kormánnyal. Ők voltak az egyetlen nagy regionális kormányzópárt, amely nem volt hajlandó beszállni Abij nagykoalíciójába, és annyira nem értettek egyet az idei parlamenti választás elhalasztásával, hogy szeptemberben Tigrayben megtartották a szavazást. Innentől vált jóval feszültebbé a helyzet, ami aztán

épp az amerikai választás napján a kvázi-polgárháború kirobbanásához vezetett.

Jelenleg a segélyszervezetek sem tudnak bejutni a konfliktuszónába, de a feltételezések szerint a harcoknak már mostanra is több száz áldozata lehetett, és több ezer embernek kellett elmenekülnie otthonából. Sokan, eddig több mint harmincezren menekültek át a szomszédos Szudánba, és az ENSZ előrejelzései szerint ha csak nem sikerül gyorsan véget vetni a harcoknak, a következő hónapokban akár 200 ezer ember is elmenekülhet Etiópia északi részéből. Ez olyan humanitárius válsághoz vezethetne, mely az egész régió stabilitására is hatással lehet.

Egyelőre azonban nem látni, hogy hogyan lehetne békés úton vége a harcoknak: pénteken három egykori afrikai elnök kereste meg a harcoló feleket azzal az ajánlattal, hogy segítenének közvetíteni a tárgyalásokon, de az etióp miniszterelnök közölte, hogy nem kér ebből. Abiy egyik vezető tanácsadója, Mamo Mihretu arról beszélt a BBC-nek, hogy a hadsereg csak a törvényes rendet állítja épp helyre, és a kormány nem tárgyal bűnözőkkel.

Arról, hogy az etióp hadsereg mennyire sikeresen halad előre, szintén különféle találgatásokat lehet olvasni: vasárnap a kormányerők bejelentették, hogy sikerült elfoglalniuk a Mekellétől 97 kilométerre fekvő Idaga Hamus városát, és ezzel megnyílt az út, hogy továbbhaladhassanak a főváros felé. Közben ugyanakkor a TPLF harcosai abban bízhatnak, hogy a főváros környéki területek sokkal jobb védekezési lehetőséget biztosítanak, és szerintük a kormányerőknek innentől sokkal nehezebb lesz előrébb haladniuk.

Az Al Jazeera tudósítója Etiópia fővárosából, Addis Ababából arról számolt be, hogy ott tisztviselők szerint már az utolsó támadás van csak hátra Tigray elfoglalásáig. Azt mesélték neki, hogy Mekellében repülőgépről szórtak ki figyelmeztető üzeneteket a lakosságnak, hogy ne tartózkodjanak katonai létesítmények közelében. Ugyanakkor elemzők szerint túlságosan optimistának tűnik az etióp kormány, amikor azzal számol, hogy gyorsan győzelmet arathat a város felett, ami egyrészt földrajzi adottságai miatt jól védhető, másrészt a TPLF-nek mintegy 250 ezer harcosa lehet, ráadásul országos szinten egy jól felszerelt és jól kiképzett erőről van szó, melynek tagjai saját függetlenségükért fognak harcolni.

Épp ezért már megjelentek olyan vélekedések is, hogy egy elhúzódó csatára lehet számítani.

Ezt erősítette meg egy belső használata készült ENSZ-elemzés is, amit a Guardian ismert meg, és mely szerint az etióp hadseregnek keményebb ellenállással kell szembenéznie, mint ami a hivatalos állami kommunikációból kiderül, és egyáltalán nem kizárt, hogy egy hosszabb ideig tartó gerillaháború alakuljon ki a főváros környékén. (BBC, Al Jazeera, Guardian)