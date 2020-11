A szombathelyi kórház szerint le akarják járatni őket azzal, hogy már nem tudják megfelelően tárolni a holttesteket

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

„Végtelenül elkeserítőnek tartjuk, hogy míg orvosaink és ápolóink megfeszített munkával betegeink gyógyulásáért küzdenek, egyesek kegyeletsértő módon próbálják meg lejáratni kórházunkat. A Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban minden körülmények között méltóképpen gondoskodunk a sajnálatos módon elhunyt betegeink elhelyezéséről, ezt most a külső telephelyek bevonásával tudtuk megoldani”

- írta a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház orvosigazgatója a 24.hu kérdésére. Hétfőn a nyugat.hu számolt be elsőként azokról a képekről, amiket egy névtelen levélíró küldött el több szerkesztőségnek, köztük nekünk is. Azt írta, aktuálisan 32 elhunytat tudtak csak szabályosan tárolni, 20 másik holttestnél ezt nem tudták megoldani, egymásra pakolták őket egy szűk helyiségben. Erről is küldött képet, a kórház pedig a fenti válaszában nem tagadta valódiságát.

A levélíró szerint a hozzátartozóknak egy szűkös szobában kell várakozniuk az ügyintézés során. Oda legfeljebb egy család fér be, a többieknek odakint kell várniuk a hidegben.

November 10-én a város polgármestere árulta el, hogy naponta 5-9 ember hal meg a kórházban koronavírus miatt, és a 32 lélegeztetőgépből csak 17-et tudtak működtetni szakemberhiány miatt. Nem tudni, azóta hogy alakultak ezek a számok. A kormány nem is tesz közzé kórházankénti bontást az adatokról, legfeljebb egy-egy polgármester miatt értesülhetünk róluk, mint Balassagyarmat esetében is.