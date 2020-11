Egy hét alatt 38-an haltak meg Balassagyarmaton, 26-an koronások voltak

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Részletes beszámolót tett közzé a balassagyarmati járványhelyzetről Csach Gábor, a város fideszes polgármestere, aki októberben szintén megfertőződött. Azt írta, hétfőn 135 koronavírusos beteget ápoltak a helyi kórházban, közülük kilencen voltak lélegeztetőgépen. A 135-ből 23 beteg balassagyarmati. Az elmúlt két napban senki sem halt meg kórház covid-részlegén.

A halotti anyakönyvi kivonatok adatai szerint az elmúlt héten a város 38 halottja közül 26-an koronavírusosak voltak. Az öt balassagyarmati elhunytból egy ember volt fertőzött. Országosan nincs lehetőség a járványadatok követésére kórházankénti bontásban. Hadházy Ákos képviselő az operatív törzstől és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) is próbált ilyesmit megtudni, de azt állítják, nincsenek meg az adatok. Ami egészen különös, hiszen a kórházaknak külön-külön kell jelentést tenniük, a nekünk nyilatkozó orvosok szerint szigorúan is veszik a dolgot.

Csach szerint az elmúlt öt napban 59 új fertőzöttet azonosítottak a városban, és minden harmadik teszt gyorsteszt eredménye. Rajtuk kívül további 79 kontaktszemélyt helyeztek karanténba, most 324-en érintettek, ami rekord. A városházán is találtak hat fertőzöttet, nyolc óvónő, három asszisztens és két dajka is karanténban van. A Balassi Gimnáziumban összesen négy diák fertőzött, egy technikai dolgozó is karanténba került. A hajléktalanszállót teljes karantén alá helyezték, miután egy lakó pozitív lett.

A polgármester azt írta, a Szent Erzsébet Idősotthonban már csak három tünetmentes fertőzött lakó van a 190-ből, mindnyájan izolációs szobában várják a negatív tesztet. Múlt héten megérkeztek az intézménybe az antigén gyorstesztek, amivel az alkalmazottakat szűrik.

Az iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit itt is főiskolások, egyetemisták szűrik, kiegészülve kormányivatali ügyintézőkkel és sofőrökkel.