Terrorvádakkal hónapok óta bezárva tartanak két 14 éves orosz iskolást, mert Minecraftban fel akarták robbantani a titkosszolgálat helyi székházát

Ketten a három terrorszervezkedéssel vádolt 14 éves közül.

A terrorizmussal vádolt orosz iskolásfiúk története a nyáron indult a szibériai Kanszk városában. Két 14 éves helyi iskolásfiú, Nyikita és Denisz saját készítésű röplapokat szórt szét a városban, amikben Azat Miftakov, egy Moszkvában koholt vádakkal fogva tartott anarchista diák mellett álltak ki.



Miftakov szabadon bocsátását követelő graffiti.

Miftakov egyetlen bűne, hogy bevallottan anarchista, Putyin diktatúrája pedig keményen lecsap a baloldali ellenzékére. Miftakov koncepciós pere különösen abszurd, a matekszakos diákot olyan alapon vádolják azzal, hogy társaival együtt évekkel ezelőtt betörte az állampárt, az Egyesült Oroszország egyik irodájának ablakát, hogy egy anonim tanú azt állítja, maszkban is felismerte a dús szemöldökéről.



A kanszki gyerekek tehát a fent látható graffitihez hasonló röplapokon álltak ki Miftakov mellett. Mint utóbb kiderült, az igazi hibát azzal követték el, hogy az FSZB nevű titkosszolgálat helyi székházára is kitettek egyet - idézi fel a rendőrségi és titkosszolgálati ügyekben jól értesültnek számító Baza hírblog.

A fiúkat és három barátjukat már másnap letartóztatták, lefoglalták a telefonjukat, majd elengedték őket. A kisebb ügynek induló sztori akkor vett fordulatot, amikor a hatóságok elolvasták a diákok telefonjain tárolt csetlogokat, amikben beszóltak az FSZB-nek, illetve szó esett arról is, hogy Minecraftban megépítették a helyi FSZB-székházat és azt tervezték, hogy vicces bosszúból a játékban virtuálisan felrobbantják azt. Több se kellett a putyini titkosszolgálatnak, az ügyből rövid úton valódi terrorpert kreáltak.

Először is másnap kihallgatásra rendelték vissza Nyikitát és Deniszt, illetve az egyik barátjukat, Bogbant. A gyerekekre először ráijesztettek azzal, hogy minden elem megvan egy jó kis terrorvádhoz ellenük: gyártottak már házilag petárdát, vagyis robbanóanyagokkal dolgoztak, kiálltak egy anarchista mellett és FSZB-épületet építettek Minecraftban. A fenyegetések hatására a gyerekek közül ketten beismerő vallomást tettek, amit azonban később a megfélemlítésre hivatkozva visszavontak. Harmadik társuk ártatlannak vallotta magát, ő 14 évesen fél éve előzetes letartóztatásban van. A két vallomástevőt házi őrizetbe helyezték.

És ez nem a vége, hanem a közepe csak a sztorinak: a gyerekek ellen kezdetben még “csak” terrorista kiképzésben való részvétel volt a vád, amit később terrorszervezet alapítására és abban való részvételre súlyosbítottak.

A vád alátámasztására a titkosszolgálat most már arról beszél, hogy a diákok valódi robbanóanyagokkal gyakorlatoztak elhagyatott helyeken, mintegy edzésként a tervezett terrortámadásaik előtt. Miftakov koncepciós pere is úgy indult, hogy robbanóanyagok miatt tartóztatták le először, de az annyira alaptalan vád volt, hogy még az FSZB sem tartotta fenn sokáig, hanem váltottak, és az évekkel korábban elkövetett iroda elleni támadás ügyébe keverték bele az anarchistát. A klasszikus koncepciós perek hangulatát idézi, hogy fiúk elleni egyik vád az, hogy tiltott irodalmat olvastak, bármit is jelentsen ez.

(A tippért örök hálám Gáspárnak.)