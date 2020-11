Gérald Marie a legnagyobb modellügynökség vezetőjeként lett a divatipar Harvey Weinsteinje

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Szeptemberben a francia ügyészség vizsgálatot indított a világ egyik legnagyobb modellügynökségének egykori vezetője, a most hetvenéves Gérald Marie ellen, miután négy nő szexuális erőszakkal és zaklatással vádolta meg.

Pár héttel később a Guardian további négy olyan nőt szólaltatott meg, akiket Marie szintén zaklatott vagy megerőszakolt.

Novemberben újabb hét nő számolt be arról, hogy Marie miként erőszakoskodott velük, és hogy modellként az ügynökségnél milyen kiszolgáltatottak voltak.

Az esetek többsége a 80-as és a 90-es években történt.

Gérald Marie 1975-ben került a Paris Planning ügynökséghez, ahol hamarosan vezető beosztásba került. Az ügynökség 1986-ban összeolvadt az Elite modellügynökséggel, Marie az európai részleg vezetője lett Párizsban, ezzel pedig az egyik legbefolyásosabb ember lett a divatiparban, akinek mindössze egy telefonhívásába került, ha egyik modelljét a Vogue-ban akarta látni. Az általa vezetett ügynökség olyan modelleket igazolt le, mint Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Helena Christensen vagy Linda Evangelista. Utóbbi 1987 és 1993 között Gérald Marie felesége volt.

A most hetvenéves Marie ellen a francia ügyészség szeptemberben indított vizsgálatot négy nő visszaemlékezése alapján: a most 51 éves Carré Otis 17 éves volt, amikor állítása szerint Marie többször is megerőszakolta, a most 60 éves Jill Dodd 19 évesen élt át hasonlókat, egy harmadik modell, a most 51 éves Ebba Karlsson pedig úgy emlékszik, húszéves volt, amikor a modellügynökség vezetője zaklatta. A negyedik nő, Lisa Brinkworth újságíró, aki 1998-ban a BBC-nek dolgozva, magát modellnek kiadva próbálta feltárni a modellvilág szexuális visszaéléseit. Elmondása szerint Marie egy szórakozóhelyen szorította hozzá a nemiszervét.

A Brinkworth munkájából készült, 1999-ben bemutatott dokumentumfilm megjelenése után Marie egyszer már közel került ahhoz, hogy tetteinek következménye is legyen. A filmben azt állították, Marie 350 dollárt ígért tinédzserkorú modelleknek szexért cserébe. A BBC később elismerte, hogy a filmben néhány jelenetet szándékosan úgy manipuláltak, hogy az ügynökséget és Marie-t rossz színben tüntessék fel. A BBC és az Elite 2001-ben végül egy rágalmazási per után megegyeztek, a történtekről a továbbiakban Lisa Brinkworth sem beszélt.

Gérald Marie 2004-ben Fotó: LIU JIN/AFP

A szeptemberben indult vizsgálatot követően októberben további négy, majd novemberben újabb hét nő állt elő Gérald Marie-val szemben hasonló vádakkal, a történet itt pedig egyre jobban kezdett hasonlítani Harvey Weinstein ügyére. Az egykori modellek sorra szólaltak meg a Guardiannak és mesélték el részletesen, mit tett velük a divatvilág egykor egyik legbefolyásosabb embere húsz-harminc évvel ezelőtt.

Gérald Marie az esetre reagálva a Sunday Timesnak küldött nyilatkozatában az összes vádat visszautasította: „Jelen helyzetben nem lenne helyénvaló, hogy az ellenem felhozott vádakra mást reagáljak azon túl, hogy most egyértelművé teszem, kategorikusan visszautasítom azokat.”

„Úgy csináltam, mintha élvezném, hogy végre szabaduljak.”



Marie erőszakoskodásairól évekkel a BBC dokumentumfilmje után Carré Otis írt 2011-ben megjelent önéletrajzi könyvében. Állításai szerint amikor 17 volt, Marie többször is megerőszakolta. Otis a Guardiannak azt mondta, először 1986-ban, abban a lakásban, ahol Marie Linda Evangelistával élt. Otis az első alkalmat úgy írta le, hogy beteg volt és lázas, amikor Marie „rátámadt az éjszaka közepén”, de nem ez volt az első eset, később még sok hasonló „támadásban” volt része.

Otis elmondása szerint Marie minden nap kokaint adott neki, hogy fogyjon, aztán amikor a nő végül nemet mondott neki, nem is kapott több munkát. A Guardiannak úgy nyilatkozott, nem Marie volt az egyetlen, aki az ügynökségnél erőszakoskodott vele, állítása szerint az egyik forgatáson egy fodrász is megerőszakolta. Arról is beszélt, hogy az ügynökségnél abból is pénzt csináltak, hogy modelleket küldtek olyan eseményre, ahol nem volt konkrét munka, csak meg kellett jelenni olyan partikon, ahol gazdag férfiak is voltak. Otis szerint ezeken az alkalmakon gyakorlatilag prostituáltként kezelték őket.

Jill Doddot 19 éves korában, 1980-ban küldte kaliforniai ügynöke Párizsba, miután megtetszett Marie-nak. A férfi egy este elhívta őt és szobatársát bulizni, Dodd pedig boldogan ment, mert csak annyit látott addig, hogy azokat a lányokat, akiket Marie kedvel, azonnal a Vogue-hoz küldi. Az este végén a két lány felment Marie lakására, de végül csak Dodd maradt ott. Azt mondta, Marie megcsókolta őt, majd felajánlotta neki, hogy üljön be a pezsgőfürdőbe. Dodd utána bement a hálószobába, ahol visszaemlékezése szerint Marie megerőszakolta őt, annak ellenére, hogy a lány üvöltött, hogy hagyja abba. Napokkal később Marie közölte Dodd-dal, hogy szeretne a pasija lenni.



„Annyira éretlen voltam, hogy az erőszak ellenére is azt gondoltam, mégis szeret engem.” A Guardian megszólaltatta Dodd akkori lakótársát, mert kiderült, hogy Marie vele is megpróbált lefeküdni. A férfi úgy intézte a dolgot, hogy kettesben maradjanak egy szobában, a lány pedig úgy érezte, csak úgy szabadulhat onnan, ha orálisan kielégíti Marie-t. „Ő irányította az életünket. Úgy csináltam, mintha élvezném, hogy végre szabaduljak.”

Húspiac

A svéd Ebba Karlsson 1990-ben húszéves volt, amikor az Elite egyik ügynöke megerőszakolta. Napokkal később mutatták be Gérald Marie-nak. Marie az irodájába hívta, ahol lehúzta a sötétítőt, majd híresebb modellek fotóit mutogatva megkérdezte tőle, tudja-e, hogy mit tettek azért, hogy sikeresek legyenek. „A következő pillanatban a keze már a vaginámban volt. Annyira gyors és hirtelen volt, hogy teljesen lefagytam.”

Legközelebb Marie lakásán egy castingon találkoztak, ahol Karlsson elmondása szerint több 16-17 éves lány volt, közülük többen Marie-nál laktak. Karlssonnak és még pár lánynak azt mondták, vetkőzzenek le, vegyenek fel magassarkút, majd sétáljanak és pózoljanak Marie és két másik férfi előtt. „A mellünket akarták látni. Nem tudom, hogy ez bevett gyakorlat volt-e, de olyan volt, mint egy húspiac. Borzalmas volt.” Karlsson az eset után visszautazott Svédországba és otthagyta a modellszakmát.



„Marie elvette minden erőmet. Korábban meg tudtam védeni magamat, utána viszont csak olyan voltam, mint egy reszkető levél.”

A kanadai Wendy Walsh tizenhét éves korában találkozott először Marie-val, 1980 júniusában költözött Párizsba, anyja rábízta az akkor harmincéves ügynökre, aki nem sokkal később megerőszakolta. Marie utasította a lányt, hogy festesse haját barnára, majd üzent neki, hogy találkozni akar vele, azonban ezúttal nem az ügynökség irodájában, hanem a lakásán. „Felnőttként már tudom, hogy üzleti találkozókat általában nem valakinek a lakásán tartanak este kilenckor. De ha 18 vagy és hiszel a téged körülvevő felnőtteknek, azt csinálod, amit mondanak. Ezért elmentem hozzá.”

Elmondása szerint tíz perc sem telt el, és a férfi keze már a felsője alatt volt, ő pedig csak arra tudott gondolni, hogy ha most feldühíti őt, akkor soha többé nem kap munkát, ezért azzal próbálta meg visszautasítani, hogy közölte, nem szed fogamzásgátlót. Walsh visszaemlékezései szerint Marie ezek után levetkőztette és análisan megerőszakolta. Visszaemlékezése szerint Marie utána a konyhából egy banánnal tért vissza, megkérdezte tőle, hogy a lakótársa az a másik kanadai lány-e, majd megkérte Walsh-ot, adja oda a lánynak a banánt. Ezután derült ki, hogy Walsh lakótársát is lefektette. A most 58 éves nő szerint Marie egyértelműen a külföldi lányokra hajtott, kihasználva a nyelvi akadályokat, illetve azt, hogy a lányok bizonytalanok voltak, egyedül voltak, távol az otthonuktól.

Tizennyolc évesen, élete első fotózásán volt Rómában, amikor Marie kinézte magának Ann Maguire-t. Párizsba hívta és azonnal munkát ígért neki, szerződtette, majd beköltöztette lakása egyik vendégszobájába. A Guardiannak több egykori modell is arról számolt be, hogy sokan Marie-nál laktak karrierjük kezdetén. Bár Walsh, Dodd és Maguire egyidőben, 1980-ban dolgoztak Marie-nak, akkoriban nem találkoztak egymással, és nem hallottak arról, hogy mi történt a másikkal.



A most hatvanéves Maguire először a Guardiannak beszélt arról, mi történt vele akkor. Szerinte Marie először mindenkinek a bizalmába férkőzött, aztán a barátságot kihasználva lett később erőszakos. Elmondása szerint Marie többször is megerőszakolta, amíg nála lakott, aztán amikor emiatt elköltözött tőle, nem kapott több munkát. Azt mondta, ma már bánja, hogy akkor nem tett feljelentést, de félt, hogy nem engedik dolgozni.

„Azt hittem, kinevetnének, mondván hogy ott lakom a lakásában, mint vártam. Emellett franciául sem beszéltem elég jól ahhoz, hogy elmagyarázzam, mi történt.”

Még mindig fél Marie-tól

A most 61 éves EJ Moran a Guardiannak úgy fogalmazott, még mindig fél Marie-tól, aki közel negyven évvel ezelőtt erőszakolta meg őt. Huszonkét éves korában, 1981-ben találkozott Marie-val egy étteremben, a férfi pedig ragaszkodott hozzá, hogy vacsora után menjenek fel a lakására, hogy ott megmutathassa az ügynökség videóit a leghíresebb modelljeikről. Állítása szerint mielőtt még bármit tehetett volna, Marie az ágyra lökte, arcát az egyik kezével az ágyra szorította, majd megerőszakolta.

Moran szerint ezután Marie ismét elbűvölően viselkedett és azt kérte, töltse ott az éjszakát. A nő elnézést kért és azt mondta, nem maradhat, mert ki kell cserélnie a kontaktlencséjét. A Guardiannak azt mondta, attól félt, ha nem viselkedik udvariasan, Marie megint bántani fogja. Napokkal később kapott egy munkát Belgiumban. Hozzá hasonlóan a többi megszólaló modell is azt mondta, napokkal az erőszak után nagyobb munkákat kaptak Marie-tól.

A kanadai Shawna Lee tizenöt éves volt, amikor az Elite Párizsba küldte. Marie-val egy szórakozóhelyen találkozott először, végül a férfi lakásán kötöttek ki, ahol Marie megerőszakolta, miután megkérte a lányt, hogy vegye fel felesége, Linda Evangelista pólóját.

Lee arról is beszélt, később kiderült számára, hogy Marie és egy másik, szintén az ügynökségnél dolgozó férfi azon versengtek egymással, hogy melyikük veszi majd el a szüzességét. Lee később ezzel férfival is lefeküdt. Azt mondta, akkor úgy gondolta, az egy közös megegyezésen alapuló kapcsolat volt, de felnőttként már közel sem biztos ebben, szerinte a férfi kihasználta a pozícióját.

A Guardian azt írja, öt nekik nyilatkozó nő is arról számolt be, hogy nemcsak Marie, de más, az ügynökségnél dolgozó férfi is erőszakoskodott velük. Három másik modell, akik akkor 15, 17 és 19 évesek voltak, szintén azt mondták, megerőszakolta őket egy másik, szintén az ügynökségnél dolgozó férfi, akit sem ők, sem Lee nem nevezett meg.

Gérald Marie, az Elite Model Look 2001-es versenyén a résztvevőkkel Fotó: PASCAL GUYOT/AFP

Laurie Marsden ma már pszichológusként dolgozik Ausztráliában, azt mondta, vele 1982-ben, 19 éves korában erőszakoskodott Marie egy házibuliban, ahol megvárta őt a mosdó előtt, majd betuszkolta egy szobába és az ágyra lökte. „Lefogott és egész testtel rám nehezedett. Mindenhol megfogdosott.” Majd felhajtotta a szoknyáját, a nő ellenkezett, Marie-t ez viszont nem érdekelte. Marsden végül kiszabadult alóla és el tudott menekülni. Azt mondta, a következő napokban három munkáját is visszamondták, szerinte ez volt a büntetése, amiért ellenállt az erőszaknak.



Gérald Marie egy másik, akkoriban híresebb modellel, Lesa Amoréval is többször erőszakoskodott. Egyszer egy étteremben szorította őt a falhoz, ahonnan a nő úgy tudott csak elmenekülni, hogy ágyékon térdelte Marie-t, aki ennek ellenére később egy másik alkalommal újra próbálkozott. Meg akarta csókolni Amorét és a nadrágjába is belenyúlt, a nő viszont ellökte. Marie a sorozatos visszautasítások után többször is felbukkant Amore lakásánál, követelve, hogy engedje be.

Dívány

Marie 1985 körül Emily Mott egykori modellel is erőszakoskodott. A lány Linda Evangelistának segített, amikor az Marie-hoz költözött, és amikor Evangelista egy másik szobában volt, Marie megpróbálta megcsókolni Mottot, majd az ágyra lökte őt. Az nem derült ki, hogy erről akkor tudott-e Evangelista, akit a Guardian októberben megszólaltatott. Azt mondta, hisz azoknak a nőknek, akik volt férjét erőszakkal vádolják, úgy fogalmazott, megszakad a szíve, mert ezek olyan sebek, amik talán soha nem gyógyulnak be. Hozzátette, hogy csodálja bátorságukat és erejüket.

„Az olyan férfiak, mint Gérald Marie, nem titkolóznak. Amit tett, azt mindenki látta” – ezt már az egykori brit modell, Catherine Donaldson mondta, aki idén Couch (Dívány) címmel készített egy rövidfilmet. Elmondása szerint a film alapját az adta, amit Marie tett vele, aki egy díványon erőszakoskodott vele 19 éves korában, 1985-ben. Donaldsonnak sikerült elmenekülnie, de ezek után közölték vele, hogy túl kövér, majd a következő két hétben minden nap személyesen Marie állította őt mérlegre.

Karen Howarth szintén visszautasította Marie-t, aki kollégái előtt nevezte ezek után frigidnek a nőt, napokkal később pedig ki is rakták az ügynökségtől. Jennifer Curran Peres amerikai modellt pedig erőszakkal próbálta kihúzni egy limuzinból, hogy felvigye a lakására. A Guardiannak megszólalt még egy egykori kanadai modell is, aki név nélkül annyit nyilatkozott, egy 1986-os fotózáson arra utasították, hogy ugyanott szálljon meg, ahol Marie, de amikor ez visszautasította, törölték a fotózást.

De nemcsak modellek, hanem egykori ügynökök is megszólaltak a Guardiannak. Serene Cicora, aki a 80-as és 90-es években ügynökként dolgozott, azt mondta, több tucatnyi modelltől hallott hasonló történeteket Marie-ról. Úgy gondolja, Marie egyértelműen visszaélt a hatalmával, fenyegetve a lányok karrierjét, amennyiben azok visszautasítják a szexet. Ezzel Marie szerinte a divatipar Harvey Weinsteinje lett.

Marie Anderson pedig az Elite chicagói irodájában dolgozott ügynökként 1983 és 1990 között. Elmondása szerint legalább hat modell mondta el neki, hogy Marie erőszakoskodott velük. Anderson azt mondta, nem tudott mást tenni, mint figyelmeztetni azokat a lányokat, akiket Párizsba küldtek dolgozni. A Guardiannak úgy fogalmazott, szerinte Marie azért tudott úgy viselkedni, ahogy, mert az ügynökség úgy működött, mint egy szekta.