Kiakadt az ausztrál miniszterelnök, mert a kínai kormány hamis képpel élcelődik az afgán civileket legyilkoló katonákon

Tovább éleződött Kína és Ausztrália amúgy is feszült viszonya. Most Scott Morrison ausztrál miniszterelnök szólította fel a kínai kormányt, hogy távolítsák el azt a „visszataszító” képet, amit egy szóvivőjük posztolt a Twitterre. Ezen egy ausztrál katona látható, amint elvágja egy bárányt magához szorító afgán civil torkát. A felirat: „Ne félj, békét hoztunk nektek”.

A szóvivő azt írta, megdöbbenve értesült arról, hogy ausztrál katonák civileket és foglyokat gyilkoltak meg, amiért felelősségre kell vonni őket. Az ausztrál hadsereg novemberben lezárult belső vizsgálatára utalt, amiből kiderült, 2009 és 2013 között katonáik 39 fegyvertelen afgán civilt öltek meg. Az egyik tipikus ok a gyilkolásra az volt, hogy az újoncok foglyok kivégzésével essenek át a tűzkeresztségen. A hadsereg szerint néhány erőszakos tiszt a fő felelős, 25 katona volt érintett, 19-en kerülhetnek bíróság elé.

Morrison szerint a kínai vezetésnek szégyellnie kellene magát a poszt miatt. Kína ausztráliai nagykövetéhez fordult, és a Twitternek is panaszt nyújtott be. „Ez egy hamis kép, szörnyű rágalom a nagyszerű védelmi erőinkkel, a férfiakkal és nőkkel szemben, akik több mint száz éve szolgálnak ebben az egyenruhában. Kétségkívül vannak feszültségek Kína és Ausztrália közt, de ezeket nem így kell megoldani” - idézi a Guardian a miniszterelnököt. Szerinte néhány katona cselekedete miatt nem lehet több ezer másik embert is elítélni, a bűnösökkel szemben peidig jogállami eszközökkel lépnek fel.

Scott Morrison Fotó: GARY RAMAGE/AFP

A két ország miniszterei azóta nem állnak szóba egymással, hogy Morrison áprilisban független és átlátható vizsgálatot sürgetett a kínai járványkezeléssel kapcsolatban. Kína válaszul megemelte az ausztrál árpára kivetett vámokat, sőt a canberrai nagykövet korábban kereskedelmi bojkottot is kilátásba helyezett.

Augusztusban aztán egyszer csak nyoma veszett egy ausztrál újságírónak Kínában, akiről kiderült, hogy nemzetbiztonsági veszélynek tartják. Erre azonnal hazahívtak két másik Kínában élő ausztrál tudósítót.

Morrison most a párbeszéd újrakezdését kezdeményezte.