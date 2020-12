Nem csak a munkahelyek, a városok is átalakulnak majd a koronavírus-járvány után

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megjelent a Pozitív podcast sorozat harmadik adása. Ebben azt járjuk körbe, hogy hogyan vizsgázott a járvány alatt a home office, hogy visszatérünk-e a koronavírus után az irodákba, és ha igen, mit fogunk ott csinálni, és hogy mi segíthet azoknak, akik a járvány alatt elvesztették az állásukat.

Az adás első felében Kotsis Ádámmal, a Boston Consulting Group tanácsadójával beszélgetünk, arról, hogy milyen munkakörökben maradhat meg hosszabb távon is a home office. Kotsis szerint sok cégnél már nincs visszaút oda, hogy elvárják, hogy minden dolgozó mindig az irodában legyen, ami miatt az is jelentősen át fog alakulni, hogy mire is használják majd a cégek egyáltalán az irodáikat.

Ez pedig arra is komoly hatással lehet, hogy hogyan alakulnak át a városok a közeljövőben. Az is kiderül, hogy hogyan változik a járvány után az, hogy a cégek és a főnökök mit várnak el a beosztottjaiktól, és az is, hogy amúgy megtanultunk-e már otthon dolgozni.

Az adás második felében pedig Scharle Ágota közgazdásszal, a Budapest Intézet vezető kutatójával annak jártunk utána, hogy melyik csoportokat érinti legrosszabbul az, hogy a járvány alatt elveszítették a munkájukat, és hogy az államok mit tehetnének, hogy segítsék a polgáraikat. Szó lesz átképzésről, alap- és minimáljövedelemről és arról, hogy merre indulhatna el a magyar állam, ha be akarna vezetni pár olyan programot, ami máshol úgy tűnik, működik.

A Pozitív adásait megtalálhatod a Spotifyon, A Google Podcast és az Apple Podcast, és az Amazon Audible nevű szolgáltatásnak podcast oldalán is, vagy meghallgathatod itt a cikkben.

Ha még olvasgatnál a témában, még egy kis olvasnivalónak ajánlom az Economist esszéjét az iroda “haláláról”, a városok átalakulásáról a Cushman & Wakefield, a BBC és a Wall Street Journal elemzését, az ENSZ javaslatát az átmeneti alapjövedelemről és a Nature cikkét arról, miért lett a járvány alatt több európai országban is népszerű elképzelés az alapjövedelem.