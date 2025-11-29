Borízű hang # 248: Levillog a Két Mackó [H]

Szép napot kívánunk, és hajrá fegyencváros! A mai menünk a halálsoron: road rage és egy gally hal!
Miért ilyen pazarló a magyar állam? Hogyan lettünk tök utolsók fogyasztásban az EU-ban? Miért hagyott le minket Románia és Bulgária? És mi köze mindehhez a növekvő hazai jövedelmi egyenlőtlenségeknek? Oblath Gábor közgazdásszal, a Kopint-Tárki kutatójával beszélgettünk.
Egyre kevesebben akarnak kormányváltást, miközben csökken a bizonytalanok aránya is a friss felmérés szerint.
Ez alapján Steve Witkoffot többen azzal vádolják, hogy nyilvánvalóan az orosz érdekeket képviseli a tárgyalásokon, és a tavaszi Signalgate után újabb botrány rázhatja meg a Trump-kormányzatot. Nem tudni, hogy ki adta a hangfelvételt az azt nyilvánosságra hozó Bloombergnek.
Óriási az amerikai nyomás, történelme legnehezebb döntése előtt áll Ukrajna: Zelenszkij elkezdte tesztelni a közvéleményt a béketerv mellett. „Acélból vagyunk. De lehet, hogy még a legerősebb fém sem bírja ki.”