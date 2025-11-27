Ami a nagy vállalati vagyonok hatékony működtetéséhez elengedhetetlen: mi az a kontrolling és kinek kell egyáltalán?

A hazai vállalatok jelenleg nem profittermelő eszközként használják a kontrollingot, hanem aktuális helyzetük leírására, értelemszerűen a múltbeli adataik értelmezésével. A kontrollingban azonban ennél jóval nagyobb lehetőségek vannak, ami nem mellékes, pláne a jelenlegi, finoman szólva is bizonytalan gazdasági környezetben. De lehet-e egyáltalán tervezni még a választások előtt, mire készülhetnek a vállalatok, és hogyan tudnak nem csak talpon maradni, de akár fejlődni is?

Ezekről a témákról beszélgetünk meghívott vendégeinkkel: Gémesi Gyulával, a Gordon & Webster Zrt. ügyvezető partnerével és Jancsy Krisztián szenior tanácsadóval.

Bővebben:

  • 00:00:00 - Kezdjük az alapokkal: mi az a kontrolling, mire használják és kinek jó. A hajóskapitány és a vad excel-táblázatok. Kinek van szüksége transzparenciára?
  • 00:05:40 - Induljunk kicsiből. Honnantól van rá szükség? Ha kinősz a one man show-ból. De mi van akkor, ha borul minden?
  • 00:11:30 - Rugalmas tudsz lenni, ha jön a repülőrajt, aztán a földbeállás? Kormányzati előrejelzések vs. globális piac.
  • 00:17:28 - Tereljük egybe a létező összes adatot, amire még csak gondolni se szoktunk. Ezt csináljuk idehaza is, már vagy 25 éve, helló. Jó hír: működik a demokratizáció.
  • 00:22:32 - A KKV-szektor keze sokszor meg van kötve. Ami nem jó. Ha valakinek támogatás kell ahhoz, hogy tudja, mit akar, ott mindig valami sutaság van.
  • 00:27:15 - Pár szám, amiből kiderül, hogy iparkodnunk kéne, hogy versenyképességben tudjuk tartani a tempót.
  • 00:31:18 - Kínzó kérdések. Mi van akkor, ha eddig traktort gyártottam, de át kéne állnom tankra? És mi van a stadionokkal (vagyis az építőiparral, de ne kukacoskodjunk)? És legfőképp: mi van akkor, ha jövő áprilisban borul minden?
  • 00:39:11 - Jövőre vonatkozó stratégiák, excelszörnyek és megoldási lehetőségek.
  • 00:46:36 - Megoldásorientált megközelítés: mit érdemes fejleszteni, mik azok a készségek, amikre akár egy kontrollernek vagy egy szervezeten belül egy kontrolling csapatnak szüksége lehet ahhoz, hogy sikerrel oldjon meg jövőbeni kihívásokat.
  • 00:48:51 - És mihez kezdjünk a mesterséges intelligenciával ebben a szegmensben? Megismerkedünk a digitális iker fogalmával. Plusz a mondat, amire 10 év múlva vissza fogunk még térni!
  • 00:56:57 - Záró gondolatok.

És még két táblázat a végére.

A beszélgetés során érintjük a vállalati digitalizáció témakörét, ehhez egy Boston Consulting Group tanulmányból kinyert vállalati digitalizációs kimutatást ajánlunk, ami (angolul) itt elérhető, és ami megmutatja, hogy milyen területeken járnak előrébb azok a cégek, ahol egyébként magas a digitalizáció szintje (élenjáró), azokhoz képest, ahol alacsony (lemaradók):

Forrás

A másik táblázat pedig egy AI – Kontrolling összefoglaló, realizálható pénzügyi előnyökkel:

Forrás

Ha az adás folyamán felmerült bármilyen kérdésed, írd meg: megirom@444.hu.

A tartalom támogatója: Gordon & Webster Zrt.

Illusztráció: Kiss Bence/444

támogatott tartalom

