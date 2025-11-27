Ami a nagy vállalati vagyonok hatékony működtetéséhez elengedhetetlen: mi az a kontrolling és kinek kell egyáltalán?

A hazai vállalatok jelenleg nem profittermelő eszközként használják a kontrollingot, hanem aktuális helyzetük leírására, értelemszerűen a múltbeli adataik értelmezésével. A kontrollingban azonban ennél jóval nagyobb lehetőségek vannak, ami nem mellékes, pláne a jelenlegi, finoman szólva is bizonytalan gazdasági környezetben. De lehet-e egyáltalán tervezni még a választások előtt, mire készülhetnek a vállalatok, és hogyan tudnak nem csak talpon maradni, de akár fejlődni is?
Ezekről a témákról beszélgetünk meghívott vendégeinkkel: Gémesi Gyulával, a Gordon & Webster Zrt. ügyvezető partnerével és Jancsy Krisztián szenior tanácsadóval.
A beszélgetés során érintjük a vállalati digitalizáció témakörét, ehhez egy Boston Consulting Group tanulmányból kinyert vállalati digitalizációs kimutatást ajánlunk, ami (angolul) itt elérhető, és ami megmutatja, hogy milyen területeken járnak előrébb azok a cégek, ahol egyébként magas a digitalizáció szintje (élenjáró), azokhoz képest, ahol alacsony (lemaradók):
A másik táblázat pedig egy AI – Kontrolling összefoglaló, realizálható pénzügyi előnyökkel:
Illusztráció: Kiss Bence/444
Podcastunkban többek közt arra keressük a választ, lehet-e egyáltalán tervezni még a választások előtt, mire készülhetnek a vállalatok, és hogyan lehet sikerrel megoldani jövőbeni kihívásokat.
