Kilenc fideszes és négy jobboldali lengyel politikus jár az orgiáimra a hazájából - állítja a brüsszeli szexbuli szervezője

Nagyon rákapott a nyilatkozásra a Szájer József-féle múlt pénteki brüsszeli szexparti szervezője, most a lengyel Onet hírszájtnak adott interjút.



David Manzheley 29 éves közgazdász többek között arról beszélt, hogy az elhíresült bulijában Szájer és két, nem EP-képviselő európai diplomata volt jelen, egy észt és egy francia, de a korábbi, általa kéthavi rendszerességgel szervezett meleg orgiákra számos politikus járt el rendszeresen. Nemcsak Brüsszelből, hanem az anyaországukból is, ahol nem vállalhatják fel a valós érdeklődésüket.

Manzheley szerint sok nemzet politikusai jártak hozzá - ukránok, franciák, németek, hollandok, luxemburgiak, svájciak és spanyolok is -, de a legtöbben a lengyelek és a magyarok vannak. Konkrétan azt mondta, hogy négy lengyel kormánypárti PiS-politikus jár hozzá visszatérően Varsóból, képviselők, kormánytagok, családos emberek. Évente 2-3 orgiára látogatnak el, de nem egyszerre, nem is tudja, hogy tudnak-e egymásról.

Kilenc fideszes politikust is említett a visszatérő vendégei között, akik között szerinte van EP-képviselő és hazai politikus is.

Az általa szervezett bulikról a lengyel lapnak is hasonlókat mondott, mint korábbi nyilatkozataiban: ezeken résztvevőként csak férfiak lehetnek jelen, nők maximum segítő-szervezőként, a nagyobb, százfős feletti orgiákat bérelt ingatlanokban tartják, a kisebbeket néha a saját lakásán, a résztvevők nem használnak óvszert és nincs sima kukkolás, kötelező szexelniük. Ezeket az eseményeket ők “apuciorgiáknak” nevezik.

Arról, hogy drogoznak-e az orgiákon, most már megengedőbben beszélt, mint korábban, amikor kereken tagadta, hogy történt volna ilyen. A lengyel lapnak már arról beszélt, hogy bár a bulijai drogmentesek, arra nincs ráhatása, hogy valaki mégis hoz-e kábítószert magával vagy előtte bevesz-e belőle. Ezt minden résztvevő a maga kockázatára dönti el, magyarázta, hozzátéve, hogy Brüsszelben nem nehéz droghoz jutni, a háza előtt is árulják.

A Szájer-féle buliról azt mondta, hogy az egyik vendége nyitva hagyta az ajtót, így a rendőrök észrevétlenül, az orgia közepén toppantak be. Szerinte ők nem voltak hangosak és arra gyanakszik, hogy egy közelben lévő vetélytársa nyomta fel a hatóságoknál, aki hasonló partikat szervez és tudott a házibulijáról. Állítása szerint az intézkedés elején félreértés támadt abból, hogy egyes résztvevők elkezdték kigombolni a berontó rendőrök sliccét, mert azt hitték, hogy a rendőri akció egy jelmezes szex-szerepjáték.

Szájer Józsefről ennek a lapnak is azt mondta, hogy korábbról nem ismerte, a nemzetiségét sem tudta, csak azt, hogy politikus. A híressé vált menekülésről az Onetnek is azt mondta, hogy nem látta az eseményeket, mert egy másik szobában volt, csak a nyitott ablakot, amin a Fidesz.-alapító kimászott. Viszont egy olyan verziót mesélt, hogy Szájert végül a nappalijában kapták el a rendőrök, eszerint lehetséges, hogy politikus visszamászott az ereszről. Azt ugyanis a hivatalos belga közlemények is megerősítették korábban, hogy a rendőröknek egy járókelő szólt arról, hogy egy ereszbe kapaszkodva menekülni próbáló, szakállas férfit lát.

A belga De Standaard-nak adott nyilatkozatával egybehangzóan a lengyel lapnak is arról beszélt, hogy Szájer a parti elején megemlítette, ő is szokott ilyen bulikat rendezni. Sőt David Manzheley az Onetnek már arról beszélt, hogy Szájer állítólag meg is hívta magához a következő bulijába, december 12-ére, amit a pénteki lebukás után lemondott.