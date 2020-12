Az egészségügyi dolgozók kapnak majd először a vakcinából, mondta Orbán, aki kitart az uniós vétó mellett

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Orbán Viktor miniszterelnök a lengyelek kompromisszumkészsége ellenére kitart az uniós költségvetés vétója mellett,

ha megérkezik a vakcina, elsőként az egészségügyi dolgozókat fogják beoltani,

a december 11-ig érvényes korlátozások sorsáról pedig hétfőn döntenek, de a tudósok elleneznek minden lazítást.

Ezek voltak Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújának legfontosabb bejelentései.

A műsorban először a lengyel-magyar vétó volt a téma. Mint ismert, csütörtökön este derült ki, hogy felbomlani látszik az eddig magyar-lengyel egységfront az uniós költségvetés vétójában. (A kért ország vétóval fenyegeti a hétéves uniós költségvetés és a hozzá kapcsolt járványügyi gazdasági mentőcsomag elfogadását, mert nem akarják elfogadni az uniós támogatások hozzákötését a jogállamisági szabályok betartásához.)

Jaroszlaw Gowin gazdasági ügyekért felelős lengyel miniszterelnök-helyettes ehhez képest csütörtök este azt jelentette be, hogy hazája kész eltekinteni a vétótól, amennyiben megfelelő garanciát ad a többi tagállam a Tanácsban, hogy a jogállamisági mechanizmust soha nem használják majd politikai nyomásgyakorlásra, és kizárólag az EU pénzének megóvása érdekében alkalmazzák.

“Nekünk ez a megoldás nem fog menni”

- fogalmazott Orbán az esetleges kompromisszumról a Kossuth Rádióban, hozzátéve, hogy Magyarország ragaszkodik az eddigi álláspontjához. Majd felidézte, hogy lengyel miniszterelnök-kollégájával arról írtak alá megállapodást az ügyben, hogy egyik ország sem fogad el olyan javaslatot, amit a másik ne fogadna el.

Orbán ezek után a “nem vagyunk hülyék, nem most jöttünk le a falvédőről” felvezetéssel újra előadta, hogy a jogállamisági mechanizmust az Unió szerinte bizotsan arra használná, hogy annak elfogadása után sima többségi döntéssel kényszerítse rá Magyarországot egy olyan bevándorlási javaslat elfogadására, ami 34 millió menekültnek adna anyagi segítséget, lakhatást és állampolgárságot.

Orbán válaszaiból az azonban nem derült ki, hogy mit tervez lépni, ha a lengyelek valóban hajlanak majd a kompromisszumra, illetve klasszikus újságírói kérdések híján az sem derült ki, hogy a friss lengyel álláspont nem a magyar fél frissen feltámadt megegyezési készségére utal-e.

Orbán mindenesetre megismételte, hogy szerinte akkor sincs tragédia, ha nincs elfogadott EU-költségvetés és az unió a most érvényes büdzsé alapján működik tovább január elsejéről, illetve azt is állította, hogy Magyarországnak egyáltalán nincs szüksége a helyreállítási alapra, vagyis uniós gazdasági segítségre a járvány miatt, mi abban csak szolidaritásból vennénk csak részt.

Egy állításként megfogalmazott újságírói “kérdésre” Orbán azt mondta, hogy eddig nem látott bizonyítékot arra, hogy a Szájer-ügy vagy Deutsch-ügy összefüggnének ezzel az uniós költségvetési vitával. A kormánypártokat megrázó Szájer-botrányról a közrádió riportere egyébként egyetlen kérdést sem tett fel.

Járvány és Brexit

A beszélgetés talán legmeglepőbb része az volt, amikor, miután a szó a járványra és a vakcinára terelődött, Orbán arról tartott előadást, hogy mekkora “pofont kapott Brüsszel”, de Magyarország is, amiért a britek előbb kezdhetik a lakosság beoltását a vakcinájukkal, mint az EU tagországai. (Nagy-Britannia az első ország a világon, amely engedélyezte a német BioNtech és az amerikai Pfizer közösen fejlesztett vakcinájának tömeges használatát és rövidesen el is kezdik az oltások beadását.) Orbán hosszan beszélt arról, itt van az EU-ból kilépett Nagy-Britannia, akik már tömegesen oltanak, miközben “mi 27-en rendelgetünk” és hogy vajon tényleg olyan rosszul jártak-e akkor a britek az uniós kilépéssel. Orbán azt a következtetést vonta le a Brexitből, hogy aki kilépett, az előbb tudja megvédeni a saját polgárait a járványtól.

A miniszterelnök ezek után arról beszélt, hogy járvány elleni védekezés nem politikai kérdés, ezért továbbra is tárgyal keleten is, az oroszokkal, kínaiakkal és izraeliekkel az ő vakcináikról is.

A hazai oltáshelyzetről annyit mondott, hogy aki az e célra szolgáló weboldalon regisztrál, hogy majd szeretne oltást kapni, az számítson arra, hogy a tényleges oltás nem a regisztráció sorrendjében fog történni, ezzel csak azt akarja felmérni a kormány, hogy egyáltalán hányan érdeklődnek a lehetőség iránt.

Arról, hogy ha megérkezik az első adag vakcina, ki kap belőle először, azt mondta, hogy már felállították a sorrendet. Elsőként az egészségügyi dolgozókat oltják be, utánuk Orbán szerint “a súlyos állapotban lévők” következnek, majd mindenki más. Nem világos, hogy Orbán kiket értett súlyos állapotban lévők alatt, hiszen az nem valószínű, hogy az aktívan betegeket akarnák beoltani.

Arról, hogy december 11. után mi lesz a korlátozásokkal, azt mondta, hogy erről hétfőn dönt az Operatív Törzs, addig tudósokkal és gazdasági szakemberekkel egyeztet. Előzetesen annyit árult el, hogy a tudósok, akikkel eddig konzultált, mereven elleneztek minden enyhítést.