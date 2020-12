Állítása szerint halálos fenyegetéseket kapott a vele bulizó lengyel és magyar politikusoktól a brüsszeli orgia szervezője

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Halálos fenyegetéseket kapott a korábbi orgiáin részt vett lengyel és magyar politikusoktól, ezért visszavonul a nyilvánosságtól és nem ad több interjút David Manzheley - írja a Blikk. Ő volt annak a "házibulinak" a szervezője, amelyről Szájer József fideszes politikus az ereszen keresztül igyekezett menekülni a múlt héten.

Manzheley azt írja, hogy a Fidesz és a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt több politikusa is megfenyegette, köztük valaki, aki közel áll a lengyel igazságügyi miniszterhez. A kicsit furcsán megfogalmazott közleményben az orgiaszervező, azt írja, hogy tiszteletben kell tartania a bulijain részt vevő lengyel és magyar politikusok magánszféráját, mert mind családosok és rejtegetniük kell a homoszexualitásukat.

A 29 éves férfi ezelőtt nagy lelkesedéssel nyilatkozott a sajtónak, többek között azt is mondta a napokban, hogy a Fideszből kilenc, a PiS-ből pedig négy politikus járt már a bulijain, ahol, ahogy fogalmazott "csak iszogattunk, mint egy kávézóban, és persze, közben a vendégek egymással szexeltek." A kérdéses bulin, ahol a rendőrök a karantén szabályok megsértése miatt megjelentek, csak Szájer volt jelen a magyar kormánypártból, de Manzheley szerint korábban rendszeresen fordultak meg magyar politikusok az általa szervezett tömeges szexeseményeken, olyanok, akik otthon nem vállalhatják a szexuális irányultságukat.

Arra is reagált a búcsúközleményében, hogy felröppent a hír, miszerint Lengyelországban csalás miatt körözik. Ezt korábban a 444-nek nyilatkozva is tagadta, de a közleményében is megismétli, hogy minden vele kapcsolatos magyar vagy lengyel ügy hazugság, amit azért találtak ki, hogy ráijesszenek és elérjék a hallgatását. Ennek ellenére, úgy tűnik, azért sikerült ráijeszteni.