Lengyel kabinetfőnök: a vétóról csak Morawieckinek lenne szabad kommunikálnia

Senkinek nem kellene kommunikálnia a lengyel vétóról, csak a miniszterelnöknek, mondta Mateusz Morawiecki kabinetfőnöke egy interjúban.

Ezt azért jó most tisztázni, mert csütörtökön Jaroszlaw Gowin gazdasági ügyekért felelős lengyel miniszterelnök-helyettes bejelentette, hogy hazája kész eltekinteni a vétótól, amennyiben megfelelő garanciát ad a többi tagállam a Tanácsban, hogy a jogállamisági mechanizmust soha nem használják majd politikai nyomásgyakorlásra, és kizárólag az EU pénzének megóvása érdekében alkalmazzák. Másnap azonban a kormányszóvivő és a külügyminiszter-helyettes is cáfolta, hogy Lengyelországban engedne a vétóból.

„Olyan feszült tárgyalásokban, mint amilyen most vagyunk, a tárgyalásokról szóló bejelentéseknek egyetlen forrásból kell származniuk. Ez a forrás Mateusz Morawiecki miniszterelnök” - mondta Krzysztof Szczerski kabinetfőnök, aki azt is hozzátette, hogy senki más által tett javaslatnak nincs most helye.