Az EU főtárgyalója szerint szerdáig kéne pontot tenni a brexit körüli vitákra

Az Európai Unió brexitügyi főtárgyalója, Michel Barnier új határidőt szabott a még mindig zajló tárgyalásoknak, és közölte, hogy szerdánál tovább nem húzódhatnak az egyeztetések az EU és Nagy-Britannia között, írja a Guardian.

Barnier hétfőn az Európai Parlament képviselőit, illetve az EU nagyköveteit tájékoztatta Brüsszelben a tárgyalásokról, és elmondta, hogy az egyezkedések nincsenek messze a végjátéktól, és még egy kicsit folytatódni fognak, de a hét közepénél tovább nem.

Michel Barnier Fotó: JOHN THYS/AFP

Azért muszáj határidőt szabni, mert ha születik megállapodás a szabadkereskedelmi együttműködésről, akkor azt mindkét félnek jóvá kell még hagynia. Elvileg ugyan már meglehetősen közel van a megállapodás annak mikéntjéről, hogy hogyan működjön majd együtt az EU és a külön útra lépő Nagy-Britannia, de a tárgyalások utolsó szakaszában több vitás pont is felmerült. A legtöbb figyelem talán a halászati kérdésekre jutott, de ennél is hangsúlyosabb kérdés, hogy milyen szabályok mentén működjön hosszabb távon egy megállapodás, azaz például hova lehessen panasszal fordulni, kinek legyen jogosultsága a vitás kérdésekben igazságot tenni. Ezekről a vitákról nemrég részletesen is írtunk.

Az EU tagállamok miniszterelnökei csütörtökön találkoznak majd, és ekkor lesz téma a brexit ügye (a költségvetés és a helyreállítási alap, illetve a belengetett lengyel-magyar vétó mellett). Hétfő este telefonon fog még egymással beszélni Boris Johnson brit miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ez pár napon belül a második egyeztetésük lesz, és a Guardian által idézett diplomaták nehéz beszélgetésre számítanak.