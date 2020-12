Orbán hallgatott a szakértőkre, és nem lazított

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Hiába a majdnem egy hónapja tartó szigorítás, egyelőre nem javulnak látványosan a járványadatok Magyarországon

A kórházban és lélegeztetőn lévők száma éppen rekordon van

Ahol hamarabb és szigorúbban léptek, ott már lazítanak.

Bár voltak arra utaló jelek, hogy a kormány enyhíteni fog a november 11-étől érvényes szabályokon, Orbán Viktor miniszterelnök végül további egy hónappal meghosszabbította az intézkedéseket. December 24-ével még lehet, hogy kivételt tesz, erről csak három nappal korábban dönt, de azt már most jelezte, hogy szilveszteri bulik idén nem lesznek.

Nagyon nem tehetett másként, különösen úgy, hogy az ősszel látványosan háttérbe tolt szakértőket ismét egyeztetésre hívta. Orbán már pénteken jelezte, hogy „az első megbeszélések alapján a professzoraink, a tudósaink és az orvosaink mereven elleneznek mindenfajta nagyobb lélegzetű enyhítést”. Ezek szerint a kisebb lélegzetűeket is. Orbán ma azt mondta, hogy a szakemberek válasza egyöntetű volt: a szigorúbb intézkedéseket fenn kell tartani.

A miniszterelnök még szintén pénteken azt is mondta, hogy a szakemberek „fantasztikus összefüggéseket tárnak föl, fantasztikus adatsoraik vannak, mély elemzésekkel segítik a munkánkat, tehát hálás vagyok nekik, és az egész ország nevében a tudósainknak köszönettel tartozunk”.

Nem tudjuk, hogy a szakértők milyen adatokat kaptak meg a kormánytól. Ami publikus, az alapján valóban hiába tart már majdnem egy hónapja a járványszigor, nincs még itt az ideje a lazításnak.

A kedvező fordulatnak először a napi új fertőzöttek számának csökkenésében kellene jelentkeznie. Ezt az elmúlt három és fél hétben már elvileg el lehetett volna érni. De a naponta publikált adatok alapján mégsem látszik egyelőre a markáns fordulat, elég nagy ugrások vannak a napi adatokban.

Vasárnap például a második legmagasabb új fertőzöttszámot jelentették, 6697 fővel. Ma viszont csak 3870 új regisztrált covidosról számoltak be. Itt alaposan bekavar az elvégzett tesztek száma, és az is, hogy a gyorstesztek eredményeit hogyan rögzítik a rendszerben. Szakértők azért talán több tájékoztatást kapnak erről, mint a közvélemény.

Talán a tetőzés megvolt, majd kiderül.

Lassan már a kórházban kezeltek számánál is látszódnia kellene a november 11-e óta elrendelt szigorúbb szabályozásoknak. De ehhez képest a ma jelentésben éppen rekordszámú kórházban fekvő covidos szerepel, majdnem 8000-en vannak. Ez semmiképpen sem jó jel.



Szűk sávban mozog a lélegeztetőgépen lévők száma is egy hete, de éppen ma az is rekordon van. Vagyis itt is az látszik, hogy a meredek növekedés megállt, de a csökkenésre még várni kell.

Jelenleg a halálozások száma emelkedik a legmeredekebben. A múlt héten több magyar koronavírus fertőzött halt meg, mint egész szeptemberben és októberben. Európai összehasonlításban nagyon rosszul állunk.

A szigorítások hatása itt jelentkezik elvileg a legkésőbb, akár 4-5 hét is lehet.

Hiába a lassú átfutás, több olyan, nem is olyan régen még súlyosan fertőzött ország is van, ahol már túl vannak a második hullám tetőzésén. Ezek közé tartozik az ősszel a kormányzati kommunikációban sokszor negatív példaként felhozott Csehország és Belgium, valamint az állandó laborként emlegetett Ausztria is. Ezekben az országban már nemcsak a napi fertőzöttek száma csökken jó ideje, a kórházakban is kevesebb covidost ápolnak, az áldozatok száma is ütemesen csökken hétről hétre.

Ehhez az kellett, hogy hamarabb lépjenek és szigorúbb intézkedéseket hozzanak, mint a magyar kormány.