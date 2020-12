Január 11-ig érvényben marad a kijárási tilalom

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Hétfő délután a miniszterelnök újab intézkedéseket jelentett be az oldalán. Azzal kezdte, hogy a jelenlegi kijárási tilalom és a szigorú intézkedések január 11-ig érvényben maradnak, vagyis este 8 és reggel 5 között továbbra is tilos lesz az utcán tartózkodni. Azt csak december 21-én, az akkori állapotok ismeretében döntik el, hogy szenteste tehetünk-e kivételt.

Azt azonban már biztosra mondta, hogy nem lesz kivétel december 31-én, vagyis a szilveszteri bulikat és utcabálokat idén nem lehet megtartani. „Azt gondolom, hogy egy jó utcabálért vagy egy buliért nem érdemes kockára tenni mindazt, amiért hónapokon keresztül együtt dolgoztunk” - mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök azt mondta, hogy amikor a járványügyi szakembereket és a tudósokat arról kérdezte, hogy fenntartsuk-e december 11-én lejáró kijárási tilalmat és a szigorú intézkedéseket, akkor azt válaszolták: „Szigor kell, mert karácsony jövőre is lesz, most az a fontos, hogy mi is legyünk.” A videó végén Orbán Viktor hozzátette, hogy a megoldás a vakcina, ami már belátható távolságban van, keddtől indul a regisztráció, ahol bárki jelentkezdet, aki be akarja oltatni magát.

Azért is meglepő, hogy még nincs döntés a karácsonyi szabályokról, mert múlt kedden Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter még arról beszélt, hogy „nyomós érvek szólnak amellett, hogy a karácsonyi bő egyhetes időszakra speciális szabályok lépjenek életbe. Jó lenne a családok számára a találkozásokat minél szélesebb körben lehetővé tenni”. Ehhez képest hétfőn még mindig rekordot döntött a kórházban (7932) és lélegeztetőn (656) levők száma.

Igaz, a kórházban lévők számáról kiadott hivatalos adat nem tartalmazza azokat a koronagyanús betegeket, akiknél hivatalosan még nem erősítették meg a fertőzést, de kórházi kezelést igényelnek. Mivel kihagyják őket a napi jelentésekből, nem lehet folyamatosan követni a számukat, de múlt szerdán 1764-en voltak. Hogy a hivatalos tájékoztatásból még milyen alapvető információk hiányoznak, azt nemrég egy videóban foglaltuk össze:

Bajorországban, ahol vasárnap december 9-től január 5-ig tartó, további szigorításokat jelentettek be, a karácsonyi időszakra már beterveztek némi enyhítést, így ott december 23-tól 26-ig két háztartásból - a 14 éven aluli gyerekeket nem számítva - tíz ember lehet együtt. Ez egyébként jelenleg itthon érvényes szabályozás szerint Magyarországon is csak legfeljebb 10 fő vehet részt részt családi és magán rendezvényeken.