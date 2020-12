A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Ismét megjelent egy tükrös felületű, háromszög alapú fémhasáb, ezúttal a Nagy-Britanniához tartozó Wight-sziget egyik védett tengerpartján.

A partszakasz a brit örökségvédelem főintézménye, a National Trust kezelésében áll, ők a BBC-nek azt mondták, egyelőre nem tervezik az oszlop elszállítását.

Az utóbbi hetekben a világ több pontján hirtelen tükörfényű háromszöghasábok jelentek meg. A nemzetközi sajtó el is kezdte őket „monolitoknak” hívni, még ha nem is tűntek annak. Az első az Egyesült Államokban, Utah államban került elő, aztán pár nap múlva el is vitték. A második monolitészlelésről Romániából érkezett hír, a karácsonkői fémhasáb pont annyival nézett ki bénábban, mint amennyivel az egy főre jutó GDP alacsonyabb Romániában a utah-inál.

Nem sokkal később megjelent egy harmadik fémtömb Kalifornia államban, és egy The Most Famous Artist nevű művészcsoport be is jelentette, hogy ők tették ki a utah-i és a kaliforniai tömböt.

