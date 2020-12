Csaknem két év után újra utasokat szállított egy Boeing 737 Max

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

2020. december 9-én újra utasokkal a fedélzetén szállt fel, és ami még fontosabb, landolt is egy Boeing 737 Max. A géptípus 2019 márciusa óta nem repülhetett, miután fél éven belül két ilyen gép is lezuhant. Mint azóta tudjuk, nem egyedi meghibásodás, hanem súlyos tervezési mulasztások miatt, amiket a Boeing ráadásul igyekezett titokban tartani az engedélyező hatóságok, a pilóták, és a repülőt használó légitársaságok előtt is. Erről a legrészletesebben ebben a cikkemben írtam, de a téma iránt érdeklődök ezen a gyűjtőoldalon továbbiakat is találhatnak.

A Boeing időközben kijavította a hibákat - köztük olyanokat is, amiknek tényleg filléres megoldása volt -, az amerikai légügyi hatóság, majd annak nyomán a világ más légügyi hatóságai pedig újra engedélyezték a géptípus repülését.

A Gol Airlines most Sao Paulóból Porto Alegrébe tartó járatán használta újra a Maxot, december 18-tól pedig rendszeres szolgálatba állítaná a géptípust. Közben azoknak az utasoknak, akik továbbra se hajlandók Maxszal repülni, felajánlotta, hogy visszaválthatják a jegyeiket.