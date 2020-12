Nagy területen ki kell irtani az ritka úszólápot és a nádast a szigetszentmiklósi olajszennyezés miatt

Ünnep 444 Körben

Valaki több köbméter sűrű olajat engedett a védett Duna-ágba Szigetszentmiklós közepén.

A szennyezés terjedését megállították, de a legjobb esetben is elpusztul 2000 négyzetméternyi ritka úszóláp, nádas és más növényzet.

A Dunát kedvelő magánemberek már majdnem egymillió forintot ajánlottak fel nyomravezetői díjként, miközben a rendőrség is nyomozó a kirívó természetkárosítás ügyében.

A probléma olyan súlyos, hogy egész héten küzdhetnek a vízügyes szakemberek a szigetszentmiklósi durva környezetszennyezés elhárításán - értesült a 444. Közben az ügyet a nyilvánosság elé táró civil Duna-védők is aktívak maradtak, már 900 ezer forint jutalom várja azt, aki hiteles információt ad nekik arról, ki engedett több köbméter olajat a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ágba, azaz az RSD-be.

Vasárnap írtuk meg, hogy valaki nagy mennyiségű szénhidrogén-származékot, feltehetőleg fáradtolajat engedett Szigetszentmiklóson a Tebe utca és Rév sor kereszteződésénél lévő csapadékvíz-csatornába, majd azon keresztül a Ráckevei Duna-ágba. Az olaj mennyisége becslések szerint elérheti a 6 köbmétert is.

Az ügyet elsőként Pfeifer Rikárd, az RSD egyik ismert figurája írta meg a Facebookján és ő volt az első, aki a magánvagyonából 500 ezer forintot ajánlott fel a nyomravezetőnek. Pfeifer végzettsége vízgazdálkodási üzemmérnök, a megélhetését a hajókereskedése biztosítja, ahol róla elnevezett motorcsónakokat is árul, de emellett másodállásban hivatásos halászati őr is, szabadidejében pedig a Ráckevei Dunán járőröző önkéntes, civil természetvédelmi őr. Ebben a tavaly nyáron publikált riportban írtam egy vele közös járőrözésről.

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság friss közleményében nagyjából megerősítette, amit Pfeifer korábban megírt: ismeretlenek nagy mennyiségű, sötét színű, sűrű szénhidrogén-származékot engedtek az RSD-be torkolló kisebb csatornába. Az olaj elszennyezte az egész csatornát, majd ahol az RSD-be jutott, 2-5 centis vastagságban beborított nagyjából 2000 négyzetméternyi partközeli növényzetet. Ez a rész Pfeifer leírása szerint úszóláp és nádas, vagyis különleges vízi élőhely.

Az úszóláp egészen különleges, Európában néhány helyen megtalálható képződmény. Első látásra úgy néz ki, mintha kivágtak volna egy jókora darabot a Tisza-tó legvadregényesebb részéből. Kis csatornák szelik keresztül-kasul a nádas-bokros-fás-virágos vízi dzsungelt, aminek az a mindent vivő specialitása, hogy az egész úszik, mint egy hatalmas tutaj. Igen, a láp tőzeges alaplemeze annyira vastag, hogy ha fák is megtelepszenek benne, akkor ezek az öreg, 10-20 méter magas fűzek is ebben a gigantikus, zöld tutajban gyökereznek, így ha nagyritkán akkora vihar csap le a Ráckeveire, hogy komolyabban hullámzik a víz, a nagy fák is össze-vissza billegnek.

Íme egy kis ízelítő egy másik, de szintén az RSD-n ringatózó úszólápból:

A friss vízügyes közlemény legfontosabb információja, hogy sikerült megállítaniuk a szennyeződés terjedését és már az eltávolításán dolgoznak, ami összesen 7-10 napig tarthat, vagyis, mivel szombaton kezdték, eltarthat a hét végéig.

A vízügyesek telefonos lakossági bejelentésből tudták meg a dolgot, majd amint kiszálltak a helyszínre, azonnal III. fokú vízminőség-védelmi készültséget rendeltek el, és nekiálltak a mentésnek:

felmérték, mekkora területet borít be az olaj,

annak felitatásra speciális anyagot helyeztek ki,

és vákuumszivattyús eszközök segítségével elkezdték az olaj leszívását a vízfelszínről.

Hogy a veszélyes anyag ne tudja elszennyezni a teljes Duna-ágat, az RSD medrében egy nagyjából 150 méter hosszú, felfújható merülőfallal körbekerítették azt a gyékényes-sás részt, ami megtartotta az olajszennyezést, valamint a merülőfal és a növényzet közé is olajfelitató lapokat helyeztek.

Szomorú hír, hogy ez az úszólápos, Natura 2000-es védettségű rész nem menthető, mert a szakemberek szerint "annak sűrűsége nem teszi lehetővé, hogy az olajfelitató anyagot kijuttassuk, illetve az olajleszedő gép működtetése biztosítható legyen."

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a feljelentést megtette, a rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomozást indított.