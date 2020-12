Szlávik: Azzal a vakcinával kezdődik itthon az oltás, amit az Európai Gyógyszerügynökség engedélyez

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Azzal a védőoltással kezdődhet Magyarországon az országos oltási kampány, amit az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezni fog - mondta el Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai intézetének főorvosa péntek reggel az M1-en.

Szlávik szerint a védőoltások beadása december utolsó napjaiban veheti kezdetét az erre kijelölt oltóközpontokban, a kampány pedig az Egészségügyi Világszervezet (WHO) oltási rendjét követi majd, vagyis az egészségügyi dolgozók után az idősotthonok lakóit és a krónikus betegeket oltják be. (Az oltási terv körüli információhiányról és arról, ami a nyilatkozatok alapján tudható, itt írtunk.)

Szlávik ugyan a vakcina nevét nem mondta ki, de ígérete alapján a Pfizer/BioNTech terméke lehet az egyik elsőként használatba vett védőoltás. Az unió gyógyszerügynöksége ugyanis a sajtóhírek szerint ezt engedélyezheti először, már december 21-én és Szlávik az interjúban említette is: fel kell készülni a vakcinák fogadására, „hiszen van közöttük olyan is, amit csak mínusz 70-80 Celsius-fokos hőmérsékleten lehet tárolni”. Egy másik gyártó, a Moderna vakcinájának engedélyezéséről január 6-ára ígért döntést az uniós gyógyszerügynökség.

Szlávik hozzátette, minden beoltottnak előreláthatólag legalább fél óráig az oltóponton kell majd maradnia az akut szövődmények kialakulásának veszélye miatt. Az oltás igénylését mérlegelőknek pedig azt üzente, szerinte nem szabad az oltásokat azok kifejlesztési helye alapján rangsorolni. „Azért, mert egy oltás olyan országból származik, ami nekünk nem szimpatikus, attól az még lehet jó”, és ez fordítva is igaz - mondta. Hozzátette, a Magyarországra várt többféle oltásnak inkább a fajtáját, hatásmechanizmusát és a mellékhatásait kell vizsgálni.

A közelgő karácsonyi ünnepekről Szlávik azt mondta, a legjobb, ha az egyébként is közös háztartásban élők együtt karácsonyoznak. Egy látogatást is meg lehet biztonságosan szervezni, de egy ebédet már nem - tette hozzá. (via MTI)