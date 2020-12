M1: Nyíregyházán az egészségügyi dolgozók 35-40 százaléka kért védőoltást

Ünnep 444 Körben

Csatlakozom

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora beoltja a Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyaggal Balogi Bernadett kardiológus rezidenst a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán 2020. december 26-án Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A Dél-Pesti Centrumkórház után szombat délután megérkeztek az első Pfizer-BioNTech vakcinák az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe, a Semmelweis Egyetem Klinikájára, Debrecenbe, a Kenézy Gyula Egyetemi Kórházába és Nyíregyházára, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházba is - tájékoztatott több egymás utáni hírben az MTI.

Budapesten, a centrumkórházban Szlávik János infektológus már be is oltotta az első főorvos kollégát, és több egészségügyi dolgozó is megkapta már az oltást, Merkely Bélal, a Semmelweis Egyetem rektora pedig a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán kezdte meg az oltások beadását.

Az első magyarországi szállítmány 9750 adag oltóanyagot tartalmaz, amely 4875 egészségügyi dolgozó oltását teszi lehetővé, mivel az oltást 21 nap elteltével meg kell ismételni ahhoz, hogy az védelmet jelentsen a fertőzéssel szemben.

Az M1 nyíregyházi tudósítója szerint az egészségügyi dolgozók mintegy 35-40 százaléka jelezte, hogy kéri a védőoltást.

Szombaton háromnegyed 9-kor megérkezett a Dél-pesti Centrumkórházba az első vakcinaszállítmány, amelyet rendőri felvezetéssel, hűtőteherautóval hoztak Brüsszelből. A mínusz 80 Celsius-fokon tárolt oltóanyag sértetlenségét katonák ellenőrizték mielőtt bevitték az intézménybe, majd azonnal egy szintén mínusz 80 fokos hűtőbe rakták.