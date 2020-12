Boris Johnson apja felveszi a francia állampolgárságot

Január 1-jétől minden online pénztárgéppel rendelkező cégnek kötelező biztosítania az elektronikus fizetés lehetőségét vásárlói és ügyfelei számára. Az OTP Csoport gondolt a későn kapcsolókra is. A SimpleBusiness mobilalkalmazás többféle fizetési módot is lehetővé tesz, de ha POS-terminált igényelnénk, azt is villámgyorsan megoldják, akár futárszolgálattal is.