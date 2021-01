Először csökkent Dél-Korea lakossága

2020-ban először fordult elő az ország története során, hogy több dél-koreai halt meg, mint ahányan megszülettek: tavaly 275800 csecsemő született Dél-Koreában, ami 10 százalékos csökkenést jelent 2019-hez képest, és több mint 307 ezren haltak meg, írja a BBC.

A demográfiai adatok miatt a dél-koreai belügyminisztérium alapvető változtatásokat ígért, az öregedő társadalom ugyanis nagyon komoly kihívások elé állítja az országot. Nem csak azért, mert egyre többet kell költeni az egészségügyi ellátórendszerre és a nyugdíjakra, hanem mert a kevesebb fiatal miatt munkaerőhiány léphet fel, ami szintén árthat a gazdaságnak.

Fotó: JUNG YEON-JE/AFP

Mun Dzsein államfő már decemberben bejelentett több szociálpolitikai változtatást, melyek segítségével demográfiai változásokat remélnek elérni: 2022-től minden születendő gyerek után egyszeri kétmillió vonos támogatással (átszámítva 540 ezer forinttal), illetve az első évben havi 300 ezer vonnal, azaz havi 81 ezer forinttal támogatják a családokat. 2025-től pedig a 12 havi támogatás 500 ezer vonra, azaz 135 ezer forintra nő majd.

A BBC cikke szerint a születő gyerekek számának magyarázata részben abban keresendő, hogy a dél-koreai munkaerőpiac rendkívül nem családbarát, a nők ezért csak hatalmas áldozatok árán tudnak egyszerre munkát is vállalni, illetve a munkahelyükön is helyt állni. Egy másik komoly probléma, hogy a világ számos más országához hasonlóan Dél-Korában is nagyon elszálltak az ingatlanárak, emiatt pedig sok fiatal megretten a családalapítás gondolatától.

A dél-koreai a teljes termelékenységi ráta, azaz hogy egy nő átlagosan hány gyermeket vállal élete során, már 2019-ben a rekordalacsony 0,92-es szintre csökkent. Ez a legalacsonyabb érték az összes OECD-ország között, és nagyon messze van attól az értéktől, ami a népesség növekedéséhez kéne: ahhoz, hogy egy ország lakossága változtatlan maradjon, 2,1-es rátára van szükség.