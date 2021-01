Ma, vagy hát a trumpista kavarások miatt valószínűleg holnap véglegesíthetik Joe Biden elnökválasztási győzelmét

Miközben a Fehér Ház előtt Donald Trump hívei gyülekeznek, hogy meghallgassák a bukott elnök alaptalan vádaskodásait arról, hogy a demokraták elcsalták a választást, a washingtoni National Mall túlvégén, a Kongresszus épületében hamarosan - várhatóan magyar idő szerint este hétkor - megkezdődik a képviselőház és a szenátus közös ülése, amelyen hitelesítik a választás végeredményét.

Ez hagyományosan egy ceremoniális pillanat, érdemi dolog nem szokott történni. Borítékokból kibontják az egyes államok elektori szavazatait, felírják, összesítik, majd a kongresszus elnöke - a regnáló alelnök - ismerteti a végeredményt. Az alelnök helyzete annyiban sajátos, hogy az amerikai történelemben nem egyszer riválisuk győzelmét voltak kénytelenek ceremoniálisan bejelenteni. Ez történt Nixonnal 1961-ben, amikor John F. Kennedy győzelmét kellett kihirdesse, de aztán ez történt Hubert Humphrey-val is, akit pont Nixon győzött le. De a legemlékezetesebb talán a 2001-es eredményhirdetés volt, ahol hetekig tartó bírósági csatározások és a legfelsőbb bíróság ítélete után Al Gore George W. Bush győzelmét jelentette be, majd tapsolta meg az új elnököt.

A Trump által felhergelt republikánusok, mármint a párt szélsőtrumpista szárnya azonban most beleköpne a levesbe. Legalább három állam, Georgia, Arizona és Pennsylvania elektori szavazatait is megkérdőjelezni készülnek. Erre ugyan semmi alapjuk - a választás végeredménye hivatalos, az elektori kollégium már leadta szavazatait -, jelentősen elhúzhatják az eljárást. Abban az esetben, ha egy képviselő és egy szenátor közösen kezdeményezi egy adott állam elektorainak felülvizsgálatát, a képviselőház és a szenátus is két-két órát vitázhat arról, hogy elfogadják-e.

El fogják, ez nem kérdés. Republikánus szenátorok sora jelezte, hogy nem fog a választási eredményekkel szemben szavazni, vagyis még elméleti esély sincs rá, hogy megváltoztassák a választás eredményét. Ehhez eleve arra volna szükség, hogy a szenátus és a képviselőház külön-külön is megszavazza az elektorok lecserélését. Mivel a képviselőházban eleve a demokraták voltak többségben - és hamarosan, a georgiai eredmények alapján a szenátusban is többségben lesznek -, gyakorlatilag kizárt, hogy a demokraták közül bárki Joe Biden győzelme ellen szavazzon.

Akárhogy is, hosszú nap vár a törvényhozókra. A visszafogott becslések szerint is legalább kilenc órán át elnyúlhat a hagyományosan se rövid, de azért inkább csak órás ceremónia. A pesszimistábbak szerint, amennyiben a republikánusok még más államok elektori szavazatait is megtámadják, akár 24 órán át is elhúzódhat az eredmény hitelesítése.

De a lényegen ez már nem változtat. Akármikorra is végezzenek, a végén a törvényhozás is ki fogja hirdetni Joe Biden és Kamala Harris győzelmét. Az elnököt és az alelnököt az alkotmány alapján január 20-án esketik fel a hivatalukra, Biden hivatalosan akkor veszi át hivatalát Donald Trumptól. Valószínűleg az se lesz zökkenőmentes.