Egy levél szerint még csak most mérik fel a háziorvosi rendelőket, alkalmasak-e oltópontnak

Levelet kapott a háziorvosok egy része a kormányhivataltól, amiből kiderül, hogy a kormány ötezer háziorvosi rendelőt jelölne ki oltópontnak. Az egyik ilyen levelet, amit a budapesti, II. kerületi kormányhival vezetőjének megbízásából küldtek ki, Kunetz Zsombor orvos, egészségügyi szakértő tette közzé.



A levél szerint az egészségügyi államtitkárság azt szeretné felmérni, rendelkeznek-e a háziorvosi rendelők az 1998-ban rendeletben előírt, tömeges oltások elvégzéséhez szükséges feltételekkel. Az orvosokat arra kérik, igennel vagy nemmel válaszoljanak.

Kunetz posztjában idézi a levélben hivatkozott, 1998-as rendeletet. Ebben az oltóhelyet olyan helyiségként határozzák meg, ami legalább a rendelő szakmai minimumfeltételeivel rendelkezik. „Azaz az oltóhelynek kijelölt háziorvosi rendelőnek meg kell felelnie a háziorvosi rendelő minimumfeltételeinek. Tehát teljesen értelmetlen az egész kérdés, mert ugye azt nem feltételezzük, hogy a háziorvosi rendelő nem felel meg a minimumfeltételeknek” - írja.

Ráadásul Müller Cecília tisztifőorvos szerdán arról beszélt, a háziorvosi rendelők alkalmasak az oltások tömeges beadására, hiszen minden feltétel adott, tudják hűteni az oltóanyagot és a sürgősségi ellátásra is fel vannak készülve. A levél azért is érdekes, mert Orbán Viktor már november 27-én azt mondta, készen áll az oltási terv. „Az oltási tervet már hetekkel ezelőtt kidolgoztuk. Ugye, van az az oltási terv, ami arról szól, hogyha van elegendő vakcina, és az emberek jelentkeznek az oltásért, hiszen annak szigorúan önkéntesnek kell lennie, akkor hogy’ fogjuk ezt megoldani. 13 ezer helyszínt jelöltünk ki, ahol majd az oltás megtörténik. Tehát a tömeges oltásnak is van egy forgatókönyve.” Karácsony előtt már csak újra át kellett tekinteni, és véglegesíteni a tervet, legalábbis Orbán nyilatkozata szerint.

Sőt, Orbán decemberben azt állította, hogy ha lenne elég vakcina, egy hétvége alatt mindenkit be tudnának oltani. Az oltási tervet ennek ellenére nem hozták nyilvánosságra, hiába kérte a sajtó és az ellenzék is. Sőt, december végén egy érdeklődő állampolgár kérdésére azt írták az operatív törzs ügyfélszolgálatától, hogy dolgoznak az oltási terv kialakításán.

Végül a hétvégén közzétettek egy prioritási listát, de ez csak abban az időszakban érdekes, amíg kevés a vakcina, a tömeges oltás terveiről semmi sem derült ki. Leszámítva, hogy Orbán a hétvégén azt mondta, ha hirtelen nagy mennyiségű vakcina érkezne, az egészségügyi intézményeken felül a választási szavazóhelyiségekben oltanának.

Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke is éppen a gyakorlati kivitelezést, a szervezettséget hiányolta az oltási tervvel kapcsolatban.