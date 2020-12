Orbán Viktor hetek óta azt mondja, megvan az oltási terv, de most azt írták egy érdeklődő állampolgárnak, még készül

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Orbán Viktor november óta többször elmondta, hogy készen áll a tömeges oltási terv.

Egy állampolgár levélben érdeklődött a kormányzati koronaoldalon feltüntetett ügyfélszolgálati email címen, mi lesz a sorrend, ha az elsőbbséget élvező csoportok vakcinához jutottak.

Meglepetésére azt a választ kapta, hogy még készül az oltási terv. Türelmet és megértést kértek tőle.

Ahhoz képest, hogy Orbán Viktor szerint egy hétvége alatt az egész országot be tudnák oltani, szombattól szerdáig 2500 egészségügyi dolgozót oltottak be a lehetséges ötezer helyett.

Eddig nagyjából 80 ezer adag érkezett Magyarországra a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcinájából, amit az egészségügyi dolgozók kapnak meg. Nem teljesen világos, kik jönnek majd utánuk: szó volt már a legsúlyosabb állapotban levőkről, de szociális és rendvédelmi dolgozókról is.

Ennél is homályosabb, mi lesz később. Nyilvános oltási terv híján fogalmunk sincs, hol, kik, mikor, milyen sorrendben fogják végezni az oltást, ha nagy mennyiségű vakcina érkezik az országba.

A Pfizer/BioNTech vakcinája Debrecenben Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Egy olvasónk kíváncsi volt, milyen menetrend szerint oltják majd a 65 év feletti nyugdíjasokat, ha az elsőbbséget élvező csoportok már megkapták a vakcinát. Ezért kedden levélben érdeklődött a kormányzati koronaoldalon található email címen. Még aznap választ kapott, amiben először is leírták, hogy most előzetes regisztrációra van lehetősége a vakcinainfo.gov.hu oldalon.

„Az űrlap kitöltése során nem szükséges az egészségügyi állapotára, esetleges alapbetegségeire vonatkozó adatokat megadni, az előregisztráció fő célja az igényfelmérés. Az előregisztráció nem jelenti azt, hogy az adott személy automatikusan megkapja a védőoltást, mivel az oltási terv alapján történik. Az oltás sorrendjét nem a jelentkezés időpontja, hanem a védekezésben részt vevők elsőbbsége és a veszélyeztetettség mértéke határozza majd meg. Elsőbbséget fognak élvezni az egészségügyi dolgozók és az idősebb honfitársaink.”

De csak ezután jött a levél legérdekesebb része:

„A Nemzeti Népegészségügyi Központ már dolgozik az oltási terv kialakításán, ennek megjelenéséig szíves türelmét és megértését kérjük.”

Ezek szerint az oltási terv még nem készült el, pedig Orbán Viktor hetek óta az ellenkezőjét állítja. Először október 30-án beszélt erről a Kossuth rádióban: „Tehát most tulajdonképpen a nagy bajban lévőknek januárig kell kitartaniuk meg az orvosainknak meg nekünk, magunknak is, és utána a nagy tömegnek pedig áprilisig. Az operatív törzset utasítottam, hogy készítsen egy átoltási tervet, tehát amint megjön a vakcina, először a kisebb mennyiség, aztán a nagyobb, annak az eljuttatása az emberekhez megoldott legyen.”

Egy héttel később az Egészségügyi Tudományos Tanács ülése előtt mondta, hogy elkészült az oltási terv első változata, de kikéri róla „a professzor urak” véleményét is.

November 27-ére minden készen állt, az első fázis és a tömeges oltás terve is:

„Az oltási tervet már hetekkel ezelőtt kidolgoztuk. Ugye, van az az oltási terv, ami arról szól, hogyha van elegendő vakcina, és az emberek jelentkeznek az oltásért, hiszen annak szigorúan önkéntesnek kell lennie, akkor hogy’ fogjuk ezt megoldani. 13 ezer helyszínt jelöltünk ki, ahol majd az oltás megtörténik. Tehát a tömeges oltásnak is van egy forgatókönyve. És van egy másik oltási tervünk is, ezt kell használnunk majd először. Ezt december-január környékén kell bevetnünk, amikor az derül majd ki, hogy az első körben kevesebb vakcina érkezik, mint amennyi magyar ember szeretné magát beoltatni. Jóval kevesebb érkezik majd. És akkor ez a 2-es számú oltási terv, hogy kit veszünk előre.”

Karácsony előtt már csak újra át kellett tekinteni, és véglegesíteni a tervet.

Fotó: FRANCISCO SECO/AFP

Kerestük az operatív törzset és a Nemzeti Népegészségügyi Központot, hogy mi az ellentmondás oka, miért állították eddig, hogy készen áll az oltási terv, ha valójában nem, és mikorra készülhet el. Eddig nem kaptunk választ.

Azért furcsa, ha valóban nincs kész az oltási terv, mert a vakcina érkezése kivételesen olyan állomása a járványnak, amit hónapok óta elég pontosan lehetett látni előre, volt idő felkészülni rá. Orbán október végén, az uniós miniszterelnökök ülése után nyilatkozta, hogy december végén-január elején érkezhet Magyarországra az első adag védőoltás, majd tavasszal a többi. „Április az, amikor azt mondhatom, hogy nagy valószínűséggel győzelmet hirdethetünk a járvány ellen” - mondta. Ha a pontos dátumot nem is, azt még korábban tudni lehetett, hogy a világ számos pontján fejlesztenek vakcinákat, és előbb-utóbb biztosan lesz olyan, ami működőképes.

Még sehol sem kezdődött el a tömeges oltás, de Németországban például nyilvános, milyen helyszíneket jelöltek ki oltóközpontnak, és hogyan oltanának be sok embert rövid idő alatt, biztonságosan. Megvan már, milyen számon lehet majd időpontot foglalni, és a sorrendet is pontosan közzétették.

Olaszországban is elkezdték kijelölni a helyszíneket, kis pavilonokat terveznek felállítani a városközpontokban, és van olyan régió, ahol applikációval lehet majd időpontot foglalni.

Egy hétvége alatt

„Oltópontok alakulnak?” - kérdezte az állami rádió műsorvezetője Orbán Viktortól december 18-án.

„Azt kitaláltuk már, tehát azt az operatív törzs már hónapokkal ezelőtt megalkotta, hogyha most egy hétvége alatt kellene mindenkit, aki szeretné beoltani, akkor arra képesek lennénk. Tehát ma egy általános országos, egy-két nap alatt történő teljes átoltásnak a föltételei megvannak, az oltási tervünk rendelkezésre áll. Az ehhez szükséges eszközökkel, számítógépes nyilvántartással, adatbázissal, helyszínkijelöléssel, mindennel készen vagyunk, a vakcina hiányzik. Most azért nem tudjuk ezt a rendszert megindítani, mert még nincs ennyi vakcina. Most az egészségügyi dolgozók számára elegendő vakcinánk lesz majd. Ezért most nem kell máshol, csak a kórházakban oltanunk.”

Az első, tízezer adag vakcina szombaton érkezett az országba. Ez ötezer egészségügyi dolgozó oltására elegendő, a másik felét három hét múlva adják be, hiszen egy embernek két oltásra van szüksége a teljes védettséghez. Ahogy Orbán is utalt rá, ez távolról sem akkora logisztikai kihívás, mint a tömeges oltás lesz: elég a kórházakban oltani, ahol eleve egészségügyi szakemberek dolgoznak.

Ahhoz képest, hogy Orbán szerint egy hétvége alatt egy országot be tudnának oltani, szombattól szerdáig 2500 egészségügyi dolgozó jutott vakcinához. Ez a lehetséges létszám fele. A szerdán érkezett újabb 70 ezer adagot ezután kezdik felhasználni.

A magyar kormány egyelőre azt sem árulta el, hogy melyik vakcinából pontosan mennyit rendelt, és mikor érkeznek meg az oltóanyagok. Novemberben elmondták ugyan, mennyi érkezik majd a Pfizer/BioNTech, az AstraZeneca és a Janssen vakcinájából a közös uniós beszerzés keretében, de nem tudjuk, mikor és mennyi jön a Modernától, pedig valószínűleg ez lesz a következő, amit jóváhagy az Európai Gyógyszerügynökség. Az operatív törzs tájékoztatói szerint a Novavaxtól, a CureVactól és a Sanofitól is kötöttünk le vakcinát, de a részleteket szintén nem ismerjük.

Olaszországban vakcinánként, negyedéves bontásban és havi átlagban tették közzé a várható adagokat.