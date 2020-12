Orbán Viktor: Ha egy hétvége alatt kellene mindenkit beoltani, arra képesek lennének

Ünnep 444 Körben

Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli Kossuth rádiós megnyilvánulásában úgy fogalmazott, „jól felkészültünk nyáron, megcsináltuk a konzultációt, lemértük, hogy az emberek körülbelül hogyan viszonyulnak a vírushoz, beszereztük a szükséges védőeszközöket, fölkészítettük az orvosokat, ápolónőket, úgyhogy én úgy látom, hogy az egészségügyi rendszer el tudja látni azt a nagy mennyiségű beteget, amit most a koronavírus állít elő”. De közvetlenül a nagy optimizmus előtt még azt mondta:

„Nincsenek fölszabadító erejű jó híreim.

Nem tudom azt mondani, hogy csökken, visszaszorul, ilyesmi. Azt tudom mondani, hogy a számok nem romlanak, ez nem egy nagy vigasz, de ugyanakkor azt látom, hogy számos nyugat-európai országban folyamatosan szigorítanak, ma reggel éppen azt néztem, hogy a németek teljesen zárni fognak.”

Beszélt arról is, hogy most senki ne menjen síelni, hogy továbbra is tartani kell a határzárat, a végső megoldást pedig a vakcinában látja. Azt mondta, december 27-én, vagy ha akkor nem, akkor 28-án esély van arra, hogy elkezdődjön az oltás.

Első körben 35 ezer ember számára elég oltóanyag érkezik az országba, az oltást a Dél-pesti Centrumkórházban kezdik, majd a megyei kórházakban folytatják, először az egészégügyi dolgozókat oltják be, de hogy őket kik követik és milyen sorrendben, arról nem beszélt.

„Ingyenes az oltás és önkéntes”

– mondta, és ehhez hozzátette, senkit nem akarnak kényszeríteni arra, hogy beoltassa magát, de arra kéri az egészégügyi dolgozókat, hogy „védjék le magukat”.

A regisztrációval kapcsolatban úgy fogalmazott:

„Fut fölfele.”

Majd elmondta, hogy a regisztrációnak lesz jelentősége, mert „amikor már tömeges lesz az oltás, akkor a regisztráció szerint fogunk haladni”.

Miután az oltópontokról kérdezték, azt mondta, „az operatív törzs már hónapokkal ezelőtt megalkotta, hogy ha egy hétvége alatt kellene mindenkit beoltani, arra képesek lennének. Ma egy általános, országos, egy-két nap alatt történő, teljes átoltásnak a föltételei megvannak, az oltási tervünk rendelkezésre áll, az ehhez szükséges eszközökkel, számítógépes nyilvántartással, adatbázissal, helyszínkijelöléssel, mindennel készen vagyunk, a vakcina hiányzik. Most azért nem tudjuk ezt a rendszert megindítani, mert nincs annyi vakcina.”

Végül a karácsonyról beszélt és úgy fogalmazott, „idén kiskarácsony lesz”. Azt mondta, idén le kell mondanunk a rokonlátogatásról, a szenteste szabályozásáról pedig a hétfői kormányülésen hoznak döntést.