Megtalálták, hol zuhanhatott a tengerbe a szombaton eltűnt indonéz utasszállító

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

A gép jeladójának jelzéseit követve az indonéz haditengerészet vasárnapra megtalálta, hol zuhanhatott tengerbe a Sriwijaya Air Boeing 737-es (nem Max!) típusú utasszállítója 62 emberrel a fedélzetén szombaton. A térségbe most több, mint tíz hajót indítottak, fedélzetükön haditengerészeti búvárokkal a roncsok felkutatására, írja a BBC.

Kutató-mentőalakulatok keresik a Srijiwaya Air SJY182 számú járatának roncsait Indonézia partjainál. A gépnek szombaton, dzsakartai felszállása után négy perccel veszett nyoma. Fotó: DEMY SANJAYA/AFP

A gép szombaton dzsakartai felszállása után négy perccel tűnt el a radarkijelzőkről.

Az indonéziai kutatás-mentési műveletek parancsnoka, Bagus Puruhito tájékoztatása szerint két jelzést is bemértek, az egyik forrása a gép fekete doboza lehet. A baleset okait vizsgálók tájékoztatása szerint találtak olyan roncsdarabokat is, amik a gép részei lehettek, például egy kereket is. A dzsakartai rendőrség szóvivője szerint két csomagot is kaptak már a kutató-mentő alakulatoktól. "Az egyik csomagban egy utas ingóságai voltak, egy másik csomagban testrészek voltak. Még tart az azonosításuk" - mondta.

A kutatást szombat éjszakára felfüggesztették, de vasárnap reggel újraindították. A roncsok felkutatását a hajók mellett négy repülőgép is segíti.

Az eddigi vizsgálatok szerint a SJY182-es számú járat helyi idő szerint 14:36-kor szállt fel szombaton a dzsakartai reptérről. 14:40-kor veszett nyoma. A gép nem küldött vészjelzést. Az első vizsgálatok szerint háromezer méterről zuhanhatott le, kevesebb mint egy perc alatt. Szemtanúk legalább egy robbanást hallottak, írja a BBC. "A gép villámként zuhant a tengerbe, és felrobbant a vízben" - állította a brit közműsorszolgálattó indonéziai riporterének egy halász, akit csak Solihin néven jegyeznek. Elmondása szerint ezután törmelék záporozott még a hajóikra is. A közeli sziget lakói szintén arról számoltak be, hogy a gépből származónak tűnő darabokat találtak szigetükön.

A gépen 50 utas, köztük három csecsemő és további hét gyermek tartózkodott, illetve 12 fős személyzet.