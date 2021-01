Elítélt bűnöző nyerte az elnökválasztást Kirgizisztánban

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

A nacionalista Szadir Zsaparov a szavazatok közel 80 százalékával nyerte meg Kirgizisztánban az elnökválasztást, így egy elítélt bűnöző lesz az új elnök a közép-ázsiai országban – írja az Aljazeera.

A választók 80 százalék körüli arányban támogatták az alkotmánymódosítást is, hogy az elnöknek szélesebb jogköröket biztosítsanak.

Az országban 2020 őszén tartottak választásokat, amiken csak az elnökhöz közel álló pártok kerültek be a törvényhozásba. Az eredményeket végül érvénytelenítették. Több nagyvárosban is tömegtüntetések indultak, a tüntetők több épületet is elfoglaltak és kiszabadítottak a börtönből több elítélt politikust, köztük Zsaparovot is, akit a korábbi politikai válságok idején elkövetett túszejtés miatt több mint tíz év börtönre ítéltek.

Zsaparovot kiszabadítása után kinevezték elnöknek, most pedig megnyerte a hivatalos elnökválasztást is, ahol 38 százalékos volt a részvétel.