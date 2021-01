Trump az ellene hozott intézkedések közül állítólag a golfpályájának kizárásától lett a legdühösebb

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Elég sok minden történt Donald Trumppal azóta, hogy január 6-án felhergelte a táborát egy tüntetésen, melynek aztán egy része erőszakos ostromot indított a Capitolium ellen. Komoly erők indultak meg az amerikai politikában, hogy Trumpot még a január 20-ai távozása előtt elmozdítsák a posztjáról, a demokraták alkotmányos vádeljárást indítottak az elnök ellen (ez már a második lehet Trump ellen, ilyenre még nem volt példa az amerikai történelemben), nagyvállalatok sora jelentette be, hogy átmenetileg nem támogatnak többé republikánusokat, vagy úgy általában, politikusokat se, míg a Twitter végleg letiltotta Trumpot, és számos netes szolgáltató és közösségi oldal kezdte el letörölni a Trumpot éltető szélsőjobboldali, terroristagyanús tartalmakat és felhasználókat.

Maggie Haberman, a New York Times fehérházi tudósítója és a CNN elemzője ugyanakkor arról írt Twitterén, hogy forrása szerint Trump dühös volt az impeachment bejelentése miatt is, de nem ezen bosszantotta fel igazán magát. Hanem azon, hogy a világ egyik legjelentősebb golfversenyét mégsem az ő pályáján rendezik meg. Hétfőn derült ki, hogy hiába az érvényes szerződés, a 2022-es PGA Championship nem a New Jerseyben lévő Trump National Golf Club Bedminster nevű pályán zajlik majd, mert a PGA of America vezetősége szerint ez nagyon sokat ártana a szervezet megítélésének.

Fotó: TASOS KATOPODIS/AFP

Haberman fehérházi forrása szerint ez a döntés tett be leginkább Trumpnak, és a reakciója egészen más léptékű volt, mint amikor mondjuk a vádeljárásról hallott.